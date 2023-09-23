3朵「85花」女神楊冪、劉詩詩、唐嫣 古裝強勢回歸

楊冪演的古裝戲將登場。(圖：愛奇藝國際站提供)

愛奇藝日前公布2023下半到2024年的待播陸劇片單，豪華陣容悉數亮相，尤其是女演員卡司亮眼，包含「85花」的楊冪 、劉詩詩 、唐嫣，分別各有一部古裝待播。首發預告片釋出，楊冪搭檔龔俊的新劇「狐妖小紅娘月紅篇」，這也是楊冪多年後再度嘗試仙俠題材。

另外，從選角就備受討論的古裝「狐妖小紅娘竹業篇」也首度釋出全陣容海報，除了「女神級人物」劉詩詩外，該劇還匯集了多位風格各異的年輕女演員，包含吳宣儀、沈月、章若楠、孟子義、周潔瓊等，首發海報中，每個角色的妝造獨具特色，呈現多人多色不同的女性之美，該劇也被網友稱為是「美女集會」。

「長相思」中，受廣大網友喜愛的「相柳」檀健次這次也公布了兩部新作「四方館」和去年火熱出圈的「獵罪圖鑑」第二季。而今年因「蓮花樓」方多病一角交出漂亮代表作的曾舜晞，接下來除了與田曦薇搭檔的「田耕記」外，也將在新劇「孤舟」中則跟前輩張頌文上演雙雄對決、鬥智鬥勇。

憑藉「偷偷藏不住」、「段嘉許」一角成為大家心中帥哥哥代表的陳哲遠，也公布了兩部由他主演的新劇，題材迥異展現多元樣貌，第一部愛情劇「白色橄欖樹」改編同名小說，陳哲遠劇中飾演爆破工程師李瓚，歷經身心雙重折磨與梁潔重逢、相互治癒彼此。另一部則為民國題材「暗夜與黎明」，將與聶遠同框飆戲，海報中他著警裝凝視前方，模樣帥氣逼人。