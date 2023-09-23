陳學冬嚴重車禍動3次手術 33歲竟滿頭白髮

陳學冬一頭白髮。(取材自微博)

被作家郭敬明相中、2013年起在電影「小時代」擔任主角後走紅的陳學冬，近日在微博 曬出手術照，狀況讓網友驚呼：「一夜不見怎麼白頭了？」

33歲的陳學冬，今年年初發生一場嚴重車禍，造成左腿撕裂傷，打鋼釘之後一直安靜休養。他在微博更新近況：「第三次手術結束，應該是最後一次了吧，總算整套流程走完了…然後醫生跟我說以後一定會得風濕的…好嘞…蟹蟹（謝謝）」。陳學冬PO出的照片多數是病床照，可以看到他術後插著氧氣鼻導管，腳纏上厚厚的繃帶，頭髮全部都變成白色。

陳學冬曬出手術後近況照。(取材自微博)

粉絲看到照片心疼說，「原來這麼嚴重」、「啥也別說了，好好休息吧」、「早點康復，等你歸來」、「活著就好」、「大哥一夜不見怎麼白頭了」、「起猛了，網速已經快到看到68歲的陳學冬了」。