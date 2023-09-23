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陳學冬嚴重車禍動3次手術 33歲竟滿頭白髮

娛樂新聞組／綜合報導
陳學冬一頭白髮。(取材自微博)
陳學冬一頭白髮。(取材自微博)

被作家郭敬明相中、2013年起在電影「小時代」擔任主角後走紅的陳學冬，近日在微博曬出手術照，狀況讓網友驚呼：「一夜不見怎麼白頭了？」

33歲的陳學冬，今年年初發生一場嚴重車禍，造成左腿撕裂傷，打鋼釘之後一直安靜休養。他在微博更新近況：「第三次手術結束，應該是最後一次了吧，總算整套流程走完了…然後醫生跟我說以後一定會得風濕的…好嘞…蟹蟹（謝謝）」。陳學冬PO出的照片多數是病床照，可以看到他術後插著氧氣鼻導管，腳纏上厚厚的繃帶，頭髮全部都變成白色。

陳學冬曬出手術後近況照。(取材自微博)
陳學冬曬出手術後近況照。(取材自微博)

粉絲看到照片心疼說，「原來這麼嚴重」、「啥也別說了，好好休息吧」、「早點康復，等你歸來」、「活著就好」、「大哥一夜不見怎麼白頭了」、「起猛了，網速已經快到看到68歲的陳學冬了」。

陳學冬過去和作家兼導演郭敬明關係緊密，郭敬明是陳學冬的伯樂，首部執導電影「小時代」就啟用還是新人的陳學冬。「小時代」走紅後，陳學冬卻鮮少出現在螢光幕前，主要是他參演郭敬明的「爵跡」系列電影，「爵跡」中的范冰冰和吳亦凡，一個因稅務風波被軟性封殺、一個坐牢。與他合作過電視劇「夏至未至」的鄭爽也因稅務和代孕風波退出演藝圈，他的部分作品也因此被下架，之後他便改往樂壇發展。

陳學冬外型帥氣。(取材自微博)
陳學冬外型帥氣。(取材自微博)

微博 吳亦凡 鄭爽

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