鍾麗緹女兒看碧昂絲演唱會 當眾扯掉胸罩更衣
鍾麗緹與第一任丈夫生下的女兒張敏鈞（Yasmine），2021年參加「溫哥華華裔小姐」比賽獲得亞軍，她遺傳到媽媽的混血臉孔及火辣好身材，她近日還在碧昂絲演唱會上扯掉胸罩與長褲，展現好身材。
來源：Instagram
性感女神鍾麗緹過去與兩任前夫共育有三個女兒，分別是張敏鈞、張思捷（Jaden）、張凱琳（Cayla）。今年25歲的張敏鈞從小在國外念書生活，作風比母親鍾麗緹更大膽，稍早她曬出自己參加碧昂絲演唱會的影片，用英文寫下：「我度過了忙碌的一天，而且我需要為碧昂絲做（特殊）準備。」
本報系聯合報報導，演唱會上，張敏鈞一開始身穿白色吊帶上衣，竟因現場太嗨無懼走光，一手按著胸部一手扯下胸罩，當眾換上閃亮的平口裝上衣。她並在現場用一塊布遮著，脫下牛仔褲，熟練更衣成功。
張敏鈞的大膽動作，引來粉絲笑說，「這麼狂」、「Haha I love it!!」、「Soooo impressive!」。其實，今年3月張敏鈞就曾分享自己換衣服的影音，引發議論。
據中時新聞網報導，張敏鈞兩年前參加溫哥華華裔小姐選拔，全家人都替她集氣，最後雖沒奪冠，但也獲得第二名，相當爭氣，據知她在決賽自我介紹時，在最推崇的女性人選中寫下「我的媽媽」，可見母女情深。而鍾麗緹得知女兒比賽結果後，也開心表示：「看到你這麼享受比賽的過程，媽媽真的很欣慰！永遠愛你，支持你！咱們家的顏值也太厲害了吧！哈哈哈」。
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