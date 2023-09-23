鍾麗緹女兒看碧昂絲演唱會 當眾扯掉胸罩更衣

鍾麗緹女兒在演唱會上當眾換衣服。(取材自Instagram)

鍾麗緹與第一任丈夫生下的女兒張敏鈞（Yasmine），2021年參加「溫哥華華裔 小姐」比賽獲得亞軍，她遺傳到媽媽的混血臉孔及火辣好身材，她近日還在碧昂絲 演唱會上扯掉胸罩與長褲，展現好身材。

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性感女神鍾麗緹過去與兩任前夫共育有三個女兒，分別是張敏鈞、張思捷（Jaden）、張凱琳（Cayla）。今年25歲的張敏鈞從小在國外念書生活，作風比母親鍾麗緹更大膽，稍早她曬出自己參加碧昂絲演唱會的影片，用英文寫下：「我度過了忙碌的一天，而且我需要為碧昂絲做（特殊）準備。」

本報系聯合報報導，演唱會上，張敏鈞一開始身穿白色吊帶上衣，竟因現場太嗨無懼走光，一手按著胸部一手扯下胸罩，當眾換上閃亮的平口裝上衣。她並在現場用一塊布遮著，脫下牛仔褲，熟練更衣成功。

張敏鈞的大膽動作，引來粉絲笑說，「這麼狂」、「Haha I love it!!」、「Soooo impressive!」。其實，今年3月張敏鈞就曾分享自己換衣服的影音，引發議論。