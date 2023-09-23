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周杰倫太原開唱 郎朗驚喜現身鬥琴

記者梅衍儂／綜合報導
周杰倫(右)和郎朗多次合作默契十足。(圖：杰威爾音樂提供)
周杰倫(右)和郎朗多次合作默契十足。(圖：杰威爾音樂提供)

周杰倫十年前邀鋼琴家郎朗入鏡「夢想啟動」MV，其後兩人多次合作，在實境節目「周遊記」和「最偉大的作品」MV裡的都能見到郎朗身影。日前周董在山西太原開唱，索性來個大師級合體，兩人當場鬥琴，掀起全場高潮。

當天演唱會上，周杰倫演唱「最偉大的作品」時，郎朗彈著鋼琴從舞台緩緩升起；當彈奏「夜曲」，周杰倫演唱，展現絕佳默契，歌迷尖叫聲不絕於耳。郎朗說：「非常感謝我的好兄弟杰倫邀請我和他同台，謝謝大家，杰倫最棒。」周杰倫則回：「『最偉大的作品』其實一直都沒有用這樣的形式表演過，老實說鬥琴的時候，我真的是非常緊張！」郎朗也說：「我其實今天挺緊張，演唱會看一半就去後面練習一下。」

另外，王力宏近日在小巨蛋開唱自剖離婚後心情。新歌「想見就能相見」日前發行，他表示，這是一首關於親情和父愛的歌曲，「我知道有很多人，可能因為工作、為了生活，被迫與父母分開，甚至還有很多留守兒童，每一天都在期待與父母見面。」

「想見就能相見」是王力宏親自創作，他以歌寄情：「這種思念和期盼，支撐著他們日復一日地尋找一個和親人重逢的終點。儘管他們不知道那個終點在哪，甚至不知道那個地方是否真的存在。」

王力宏推出新歌「想見就能相見」。(圖：宏聲文化提供)
王力宏推出新歌「想見就能相見」。(圖：宏聲文化提供)

周杰倫 王力宏

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