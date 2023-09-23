鍾鎮濤前妻、60歲章小蕙看時裝秀 身形大張柏芝一倍

章小蕙(左起)和孫怡、張柏芝、朱珠同場看服裝秀。(取材自微博)

阿B鍾鎮濤前妻章小蕙，離婚後不久，鍾鎮濤就宣布破產 ，因遭到指控揮霍無度，有香港 的一敗金女、敗家名媛封號。她離婚後和富商陳曜旻爆出不倫，陳曜旻和她分手後也沒好下場，讓章小蕙因此成為頭號拜金女。她之後轉到中國發展，帶貨事業經營得有聲有色，日前還受邀出席米蘭時裝周，和孫怡、張柏芝 還有朱珠等女明星同框，60歲的她身形大張柏芝一倍。

章小蕙這次她是以Brunello Cucinell品牌好友身分獲邀參加活動，更以VIP身分觀賞PRADA 2024春夏服裝大秀，現年60歲的她看起來十分凍齡，還同框張柏芝，坐在第一排，整體狀態還是相當不錯。

近年來將重心轉向中國的章小蕙，將自己的時尚興趣與事業結合，不僅成為雜誌專欄作家，還開設小紅書帳號分享「名媛風」穿搭，她最夯的一場直播交易總金額更高達5000萬人民幣（約685萬美元），晉升「帶貨女王」，時常在社群分享正能量，宛若變一個人。

已經是三寶媽的的張柏芝，和「中國中國第一美」朱珠同框，不僅顏值完勝，當她喬姿勢洩胸前春光，超凶事業線及不科學體態，不僅輾壓朱珠，也再度惹全網暴動。網友辣評，指「張柏芝最美，完全不在一個檔次上」、「C位這位媽媽的臉能再戰十年」、「眼睛全程在張柏芝身上」。