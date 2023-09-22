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許紹洋為「披荊斬棘」瘦了8公斤：希望能拍「薰衣草」續集

娛樂新聞組／即時報導
許紹洋今年已經46歲了。（取材自微博）
許紹洋今年已經46歲了。（取材自微博）

曾演出台灣偶像劇「薰衣草」走紅的許紹洋，今年登上「披荊斬棘」第三季，一曲經典的「花香」勾起了許多粉絲的回憶，就連他自己都沒想到，這首歌會在這個舞台上給自己帶來不一樣的表演體驗。

新京報報導，來到「披荊斬棘」第三季的舞台，讓許紹洋開心的是能見到很多老朋友，「比如林志穎、品冠、陸毅、王耀慶，都是認識快20年的朋友，還有阿信、唐禹哲、李玖哲、張遠，太多熟人了，就像是老朋友聚會。」當然，他也結識了不少新朋友，比如胡兵、蛋殼、陳楚生……。

許紹洋算是很早就來內地發展的演員了。2001年他憑「薰衣草」中的季晴川一角被大家熟識，那之後，他就開始到中國工作了。「我記得第一部戲是在杭州拍的，拍完才回去拍的「海豚灣戀人」。」所以從那時開始他就一直飛來飛去。這幾年，許紹洋的工作重心更多放在了音樂上，雖然也經常會有影視項目找到他，但是一直沒有他覺得合適的角色，所以也就再沒有拍戲。

許紹洋曾與陳怡蓉合演「薰衣草」。（本報資料照片）
許紹洋曾與陳怡蓉合演「薰衣草」。（本報資料照片）

但太久沒有出現在公眾面前，許紹洋也會迷茫、焦慮，不過他深知這個行業中很多事都需要看緣分。「人生就是有很多起起落落，必須要有很大的動力去堅持下去。」對他來說，起起落落中的挫折和磨練，都是他成長的動力。「其實我一直都希望可以拍「薰衣草」續集，大家都需要這種深埋在心底最珍貴的回憶。」

而以偶像形象成名的許紹洋，如今已年過不惑，「我覺得每個藝人，包括我的偶像劉德華，都在面對年齡的增長，我要做的就是維持好自己的狀態，每一次跟大家見面時，都讓喜歡我和不喜歡我的朋友看到，許紹洋保持得非常好。這才是我要做的事情，而不是去擔憂我現在幾歲了。」

當下，除了繼續深耕音樂領域，許紹洋也在錄製一檔健身類綜藝，他希望能讓粉絲和觀眾看到他生活中的一面，而健身也是他一直在堅持的愛好。「小時候在美國讀書，作為華人就希望自己壯一些。」所以，他從小就開始學跆拳道和武術，那個時候他的偶像是李小龍。後來進入演藝圈，健身能幫他維持好的體態，但卻不允許他練得過於強壯，「我為了上「披荊斬棘」，特意瘦了16斤。」但他也不希望自己通過身材出圈，「我更希望大家是看我的演技、聽我的歌聲，身材只是一個附加值。」

健身 華人 林志穎

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