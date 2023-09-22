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王岳倫誇前妻好 揭女兒精英教育燒錢

娛樂新聞組／綜合報導
王岳倫（左）對女兒王詩齡採的是精英教育方式。（取材自微博）
王岳倫（左）對女兒王詩齡採的是精英教育方式。（取材自微博）

中國導演王岳倫近日接受網紅「董太太」採訪，首次揭露對女兒王詩齡的精英教育方式，也透露和李湘離婚後的相處模式，引發持續熱議。

蓋飯娛樂報導，雖然兩人2021年宣布離婚鬧得很不愉快，但時隔1年多重提前妻，王岳倫表現得非常淡定平靜，甚至回憶他和李湘從前的生活還能開心地笑出聲。

此外，王岳倫也透露，王詩齡的個性和李湘很像，非常自信，比較率真也比較健談，而王詩齡呆萌的一部分可能像他。

據報導，王岳倫透露，王詩齡小學和中學讀的學校是北京德威國際學校，華誼總裁王中磊的兒子也在這所學校讀書，每年學費高達人民幣34.7萬元（下同，約4.75萬美元 ），另外每年還需要交1.31萬元（約1794美元）到1.57萬元（約2150美元）的校車費，還有學校午餐的費用，因此在這所學校讀書每年最高需要近40萬元，價格相當昂貴。

另外，王岳倫也坦言王詩齡這麼小獨自去英國讀中學，他和李湘糾結了很長時間，但為了讓女兒未來考上牛津、劍橋這樣的好學校，所以兩人最終決定放手。

值得一提的是，王岳倫也首次分享了他和李湘離婚後的相處模式，為了讓女兒能更健康快樂，他和李湘離婚後仍然會陪一起女兒吃飯，過節，兩人會和以前一樣聊天，在孩子的事情上他和李湘是完全合拍的。

並且王岳倫還猛誇李湘，對孩子付出了很多，對方宣布退休後精力全部放在了孩子身上，不會英語在英國陪女兒生活了半年，一個人坐地鐵，一個人購物，令王岳倫非常佩服。

地鐵 北京 退休

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