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「長相思」檀健次戀上「三十而已」毛曉彤？兩人同聲闢謠

娛樂新聞組／即時報導
檀健次在「長相思」中扮演「相柳」一角。(取材自微博)
檀健次在「長相思」中扮演「相柳」一角。(取材自微博)

偶像男團出身、在「長相思」中扮演「相柳」的大陸男星檀健次，近日被爆出和大3歲的毛曉彤疑似熱戀中，消息一出，震驚粉絲，但兩人火速發聲闢謠。

據悉，傳聞起因於，網友發現兩人家中出現同款的條紋沙發，也都曾PO出同款米老鼠娃娃、公仔的照片，加上女方照片中出現他代言的酒品，多個巧合讓人產生「兩人正在交往」聯想，還有傳聞說檀健次已經秘密結婚。

面對傳聞，毛曉彤方否認，直言「好離譜」，檀健次方則表示，「網傳消息為假，希望各位擦亮眼睛謹慎辨別信息」。

還有檀健次粉絲加碼留言，「為大家翻譯直白版：網傳消息為假， 檀老師一直處於單身狀態，並且正在努力工作為大家帶來好作品中。 另近日所有戀情、已婚、已育消息均為無稽之談，希望各位擦亮眼睛謹慎辨別信息。」

據了解，檀健次是偶像組合「MIC男團」的成員之一，他2017年在「大軍師司馬懿之軍師聯盟」扮演「司馬昭」、2020年在「鬢邊不是海棠紅」扮演「陳紉香」，讓觀眾留下深刻印象。

女星毛曉彤則是2014年出演「神鵰俠侶」中的「郭芙」而備受注目，之後她陸續演過許多電視劇，包括「三十而已」、「雲襄傳」等。

毛曉彤面對緋聞，直言「好離譜」。(取材自微博)
毛曉彤面對緋聞，直言「好離譜」。(取材自微博)

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