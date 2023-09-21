翻唱走紅 鄧紫棋反失去自信多年：有心魔

鄧紫棋因為早年的經歷，對翻唱失去了自信心。(取材自微博)

九年前鄧紫棋 參加音樂節目「我是歌手2」大受歡迎，憑著出色音感及高音翻唱多位歌手作品大受好評，令她成功打開內地市場。沒想到正因為早年這些經歷，令她近年對翻唱失去了自信心，皆因自覺是前公司的製作團隊改編才令她有好成績，而非自己的能力，所以內心一直有個心魔，害怕很多翻唱沒辦法做到最好。

香港 01報導，近日在綜藝節目「時光音樂會」上，鄧紫棋提到來此節目前有所猶豫，擔心翻唱他人歌曲時無法唱到最好，因為內心一直存在著一個心魔，她哽咽表示：「對於我來說那個心魔，比較多的是在於我15歲就簽給了我前經紀人跟我的前製作人。所以有很長一段時間，我是真的覺得，只有他們為我做的音樂，他們幫我做的改編才是好的，我沒辦法去唱翻唱。」

她坦言自己有很多年的不自信，認為成功並非是自己能力：「大家可能看到台上的鄧紫棋很有自信，但是其實每一次我上台做的每個動作，我在底下都要演很多遍，我覺得我自己唱歌的時候，其實我是一點都不特別。」

因此在2019年與前公司解約後，她就重新出發鮮少翻唱，多集中在自己創作的音樂上，同樣獲得大家支持。不少網友紛紛留言給予安慰，叫她一定要自信起來，因為只有鄧紫棋才可以超越鄧紫棋。