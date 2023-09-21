我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

翻唱走紅 鄧紫棋反失去自信多年：有心魔

娛樂新聞組／綜合報導
鄧紫棋因為早年的經歷，對翻唱失去了自信心。(取材自微博)
鄧紫棋因為早年的經歷，對翻唱失去了自信心。(取材自微博)

九年前鄧紫棋參加音樂節目「我是歌手2」大受歡迎，憑著出色音感及高音翻唱多位歌手作品大受好評，令她成功打開內地市場。沒想到正因為早年這些經歷，令她近年對翻唱失去了自信心，皆因自覺是前公司的製作團隊改編才令她有好成績，而非自己的能力，所以內心一直有個心魔，害怕很多翻唱沒辦法做到最好。

香港01報導，近日在綜藝節目「時光音樂會」上，鄧紫棋提到來此節目前有所猶豫，擔心翻唱他人歌曲時無法唱到最好，因為內心一直存在著一個心魔，她哽咽表示：「對於我來說那個心魔，比較多的是在於我15歲就簽給了我前經紀人跟我的前製作人。所以有很長一段時間，我是真的覺得，只有他們為我做的音樂，他們幫我做的改編才是好的，我沒辦法去唱翻唱。」

她坦言自己有很多年的不自信，認為成功並非是自己能力：「大家可能看到台上的鄧紫棋很有自信，但是其實每一次我上台做的每個動作，我在底下都要演很多遍，我覺得我自己唱歌的時候，其實我是一點都不特別。」

因此在2019年與前公司解約後，她就重新出發鮮少翻唱，多集中在自己創作的音樂上，同樣獲得大家支持。不少網友紛紛留言給予安慰，叫她一定要自信起來，因為只有鄧紫棋才可以超越鄧紫棋。

鄧紫棋 香港

上一則

Angelababy扮敦煌飛天 網讚嘆神女下凡「美到掉下巴」

下一則

才剛與黑粉和解 趙露思又開懟：你不累啊

延伸閱讀

老克勒愛唱歌

老克勒愛唱歌
內地企業「走出去」 6成首選港 讚港引入先進器材方便

內地企業「走出去」 6成首選港 讚港引入先進器材方便
強颱「蘇拉」襲香港 蔡卓妍豪宅漏水 想靠這招頂住

強颱「蘇拉」襲香港 蔡卓妍豪宅漏水 想靠這招頂住
小富婆鄧紫棋「忙瘋了」 曬豪宅照想念無敵海景

小富婆鄧紫棋「忙瘋了」 曬豪宅照想念無敵海景

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00
鄧超與孫儷這對夫妻因捐款問題被罵上熱搜。（取材自微博）

最摳明星夫婦？ 捐20萬助貧生 鄧超、孫儷被罵上熱搜

2023-09-16 09:00
張曼玉是許多人心目中的女神。（新華社資料照片）

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

2023-09-18 21:33
好久不見的元彪明顯發福不少。(取材自微博)

一代功夫巨星元彪發福了 網：精神抖擻勝成龍、洪金寶

2023-09-18 08:00

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解