「宋寧峰前妻」…齊溪被開撕「別帶上我老公的名字」

宋寧峰（左）現任妻子張婉婷（右）個性直率。（取材自微博）

有網友分享大陸女星齊溪影片時，標題稱「宋寧峰前妻」，惹怒宋寧峰現任妻子張婉婷，鳳凰網娛報導，張婉婷轉發配文，「別帶上我老公的名字，我嫌她髒」，她還寫道：「一身綠可太適合這女的了，假惺惺的笑容真是綠茶喝多了」。

齊溪近日與眾多一線明星受邀前往英國參加Burberry大秀，還和陳坤現場合影；但有行銷號分享時，用了「宋寧峰前妻」的稱號，觸碰張婉婷的逆鱗，張婉婷超直接發文怒懟，「砲火」猛烈：「別帶上我老公的名字，我嫌她髒。」

有報導指出，張婉婷可能氣壞了，短短幾分鐘內接連發布多條怒懟齊溪的動態，稱她在暗處噁心自己，「我明面上還你」，還暗諷齊溪穿著一身綠色服飾很適合，假惺惺的笑容真是綠茶喝多了…同在娛樂圈工作，完全開撕不留情面。

齊溪曾與藝人宋寧峰有過一段婚姻，兩人2012年9月舉行婚禮，2019年官宣離婚。宋寧峰離婚後與經紀人張婉婷交往，張婉婷個性潑辣直率，曾與宋寧峰一起錄製綜藝節目「再見愛人2」引起諸多爭議，她對婆婆也從不嘴軟。

據張婉婷透露，有次和婆婆吵架後把婆婆拉黑，導致婆婆出車禍後一直聯絡不上她；雖然張婉婷稱這是她一生都無法彌補的痛，甚至在節目中現場落淚，但依舊無法獲得觀眾原諒。