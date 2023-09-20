我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

「宋寧峰前妻」…齊溪被開撕「別帶上我老公的名字」

娛樂新聞組／即時報導
宋寧峰（左）現任妻子張婉婷（右）個性直率。（取材自微博）
宋寧峰（左）現任妻子張婉婷（右）個性直率。（取材自微博）

有網友分享大陸女星齊溪影片時，標題稱「宋寧峰前妻」，惹怒宋寧峰現任妻子張婉婷，鳳凰網娛報導，張婉婷轉發配文，「別帶上我老公的名字，我嫌她髒」，她還寫道：「一身綠可太適合這女的了，假惺惺的笑容真是綠茶喝多了」。

齊溪近日與眾多一線明星受邀前往英國參加Burberry大秀，還和陳坤現場合影；但有行銷號分享時，用了「宋寧峰前妻」的稱號，觸碰張婉婷的逆鱗，張婉婷超直接發文怒懟，「砲火」猛烈：「別帶上我老公的名字，我嫌她髒。」

有報導指出，張婉婷可能氣壞了，短短幾分鐘內接連發布多條怒懟齊溪的動態，稱她在暗處噁心自己，「我明面上還你」，還暗諷齊溪穿著一身綠色服飾很適合，假惺惺的笑容真是綠茶喝多了…同在娛樂圈工作，完全開撕不留情面。

齊溪曾與藝人宋寧峰有過一段婚姻，兩人2012年9月舉行婚禮，2019年官宣離婚。宋寧峰離婚後與經紀人張婉婷交往，張婉婷個性潑辣直率，曾與宋寧峰一起錄製綜藝節目「再見愛人2」引起諸多爭議，她對婆婆也從不嘴軟。

據張婉婷透露，有次和婆婆吵架後把婆婆拉黑，導致婆婆出車禍後一直聯絡不上她；雖然張婉婷稱這是她一生都無法彌補的痛，甚至在節目中現場落淚，但依舊無法獲得觀眾原諒。

這回公開怒懟齊溪，被指直接「開撕」氣度小，而相較於張婉婷的直率，報導指出，去年與王傳君正式官宣戀情的齊溪，應該是不會回應的。

齊溪日前參加Burberry大秀，綠色洋裝很吸睛。（取材自微博）
齊溪日前參加Burberry大秀，綠色洋裝很吸睛。（取材自微博）

上一則

天然呆奶茶被強執130萬 關曉彤同樣一招撇清？

延伸閱讀

Bruce白紙黑字認外遇 曾答應李玟：會終止這段關係

Bruce白紙黑字認外遇 曾答應李玟：會終止這段關係
李玟「婚後協議」曝光 Bruce結婚5年就偷吃拒賠2000萬豪宅

李玟「婚後協議」曝光 Bruce結婚5年就偷吃拒賠2000萬豪宅
中國離婚人數連降3年 原因竟是房市低迷？

中國離婚人數連降3年 原因竟是房市低迷？
和周迅西藏領證、多2個孩子？陳坤闢謠：告訴媽媽們不要信

和周迅西藏領證、多2個孩子？陳坤闢謠：告訴媽媽們不要信

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06
鄧超與孫儷這對夫妻因捐款問題被罵上熱搜。（取材自微博）

最摳明星夫婦？ 捐20萬助貧生 鄧超、孫儷被罵上熱搜

2023-09-16 09:00

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現