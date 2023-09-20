52歲閻妮官宣熱戀小7歲李晨？ 網全驚了：太離譜

52歲的閻妮演技備受好評。（取材自微博）

52歲的中國女星閻妮跟小7歲的李晨官宣戀情衝上熱搜，網友直呼「太離譜了！」也有網友猜測，是不是有作品要宣傳出來炒點熱度；媒體則開始扒出兩人過去的多次同框照片，不過兩人對傳聞都已出面闢謠。

據報導，閻妮和李晨多次同框，在一次逛街的照片，閻妮和李晨手牽手走一起，還有並肩而坐，這些親密互動引來討論。在另一組照片中，閻妮接受採訪時稱李晨是「閨密」，許多人開始推測兩人關係是否已升級為戀愛。

此外，兩人雖然一直都沒有合作，卻多次同框出現；曾經在尖叫之夜舞台上同台領獎，李晨穿著一襲黑色西服，閻妮一身藍寶石禮裙，照片中意外般配。兩人8月也同時出現在今年first影展 上面，並且都在閉幕紅毯上盛裝出席。

還有媒體寫道，閻妮在社群媒體 高調官宣戀情狀況，她以獨特的方式，堅定的向大家表達自己的感受，並且表示「是的，他是我唯一的愛」。