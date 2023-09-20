Bruce白紙黑字認外遇 曾答應李玟：會終止這段關係

李玟和Bruce過往感情甜蜜。（本報資料照片）

李玟 7月離世後，粉絲痛批她的另一半Bruce是負心漢，而近來更被挖出兩人婚後的一份協議書，原來2017年李玟抓包Bruce外遇，而男方也坦承並答應會斷了關係，不料Bruce仍背著李玟繼續偷吃，讓李玟心冷提出離婚。

鏡週刊報導，李玟在結婚5年後就發現到Bruce出軌偷吃後，之後兩人簽訂了一份協議，從協議中的內容看來Bruce坦承外遇，也答應會終止這段關係，不料兩年後，李玟兩次發現Bruce仍與出軌對象在一起，也因此罹患憂鬱症，自此之後李玟就死了心，因此還立了遺囑，死後遺產都留給媽媽、姊姊，Bruce一毛都分不到。而且按照協議中內容，Bruce一再偷吃，須將一棟近2000萬美元的別墅豪宅賠償給李玟，不過李玟生前一直都沒有拿到，如今李玟已過世也就不了了之。

另外協議中更指出，李玟確診癌症 後，Bruce卻是在西班牙度假，沒有陪同，明顯能感受出兩人的關係已不再有愛。2022年10月兩人分居，2023年初李玟提出離婚，對於這份婚後的協議內容，李玟的二姊李思林沒有否認，但因為是兩人的隱私 ，所以不方便回答。