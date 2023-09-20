黑粉才道歉 又有網友刷綠茶表情 趙露思開懟：你不累啊

趙露思憑古裝劇「星漢燦爛」打開知名度。（取材自微博）

北京 星權律師事務所發布一則趙露思訴吳姓網友名譽侵權案一審調解結案消息；搜狐娛樂報導，該網友在獲知案件開庭資訊後，主動聯繫代理律師向趙露思表達歉意，並表示認識到其錯誤的嚴重性，願意向趙露思公開道歉並賠償經濟損失及精神損害撫慰金。

基於網友主動道歉的誠意等因素，趙露思同意以調解方式結案。侵權網友16日就發布針對趙露思的侮辱、誹謗言論，侵犯趙露思名譽權一事，在「人民法院報」刊登致歉聲明，並手寫道歉信向趙露思賠禮。

新浪娛樂報導指出，網友表示對於侵權行為「在此真誠地向趙露思女士道歉：對不起！」此外，由於該侵權網友家庭條件不好，一家人僅依靠父母打零工來維持生計，其也還不具備獨立的經濟能力，無法支付高昂的賠償金，趙露思女士在了解到其家庭情況後同意和解的請求。

另據鳳凰娛樂報導，趙露思在最新的直播中又忍不住直接開懟黑評，直言：「都一年了你不累啊？」在趙露思回懟後，引發網友熱議。

報導指出，直播間一直有網友刷綠茶表情，據趙露思描述，全都是剛申請的新號，趙露思直接開麥表示：「謝謝你請我喝茶，要是真剛就別拿小號，咱直接報身份證號上來。」在工作人員的勸阻下，趙露思依舊沒停，最後才勸阻粉絲不要和黑粉抬槓。

不過，直播結束後沒多久，就有人在她最新一條短視頻評論區發布各種綠茶表情，頗有幾分挑釁的意味。

趙露思懟網友的舉動也引發爭議，認為可能給粉絲造成不良的影響，心智不成熟的粉絲也很容易跟風在網上開始互撕。不少網友發帖表達意見，勸趙露思不要圖一時嘴快，可惜網友的建議趙露思未接受，還下場刪帖。