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周冬雨遭殺豬盤 「鸚鵡殺」跳脫復仇

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨在新片中飾演經歷「殺豬盤」的受害者。（取材自微博）
周冬雨在新片中飾演經歷「殺豬盤」的受害者。（取材自微博）

中國號稱首部殺豬盤女性反殺電影「鸚鵡殺」目前正在熱映中，主演周冬雨表示，這個片子的情節並不激烈，但總是會給你驚心動魄的感覺。

新快報報導，「鸚鵡殺」以真實的「殺豬盤」新聞為靈感，講述了經歷「殺豬盤」騙局的周冉（周冬雨飾）到福建小鎮尋人，透過一隻鸚鵡，意外認識了林致光（章宇飾）和許照（張宥浩飾），卻漸漸發現他們與她過去遭遇詐騙的經歷有關。

該片故事雖然源自大量「殺豬盤」真實案例，並帶有懸疑、犯罪、反詐等元素，但看過的觀眾都知道，它不像「消失的她」那樣的硬核推理，也不似「孤注一擲」那樣是反詐指南，而更多著墨於片中主要人物的心理狀態——周冉既是帶著報復設局之人遠道而來，內心裡卻又抱有確認逝去愛情裡到底有幾分真情的願望；林致光是玩弄感情的高手，卻在騙取周冉錢財的同時，不自覺地投入了真情；許照透過「殺豬盤」起家，內心裡卻無比渴望安定下來。

據報導，「鸚鵡殺」上映後，不少抱著看復仇爽片的觀眾表示，有些失望，「壓根沒有什麼反殺，只有曖昧、混沌的情感糾葛。」更有觀眾認為，原以為是另一個版本的「孤注一擲」，發現這是加強版「燃冬」，「打著殺豬盤的旗號，說的還是文藝愛情那些事兒。」不過，也有觀眾認為，「鸚鵡殺」不是標準的類型化「反詐復仇」電影，也不是傳統的俗套女性主義電影，但無論是人性刻畫，還是敘事張力、情感張力、心理張力、性張力都拉到了最強。

殺豬盤 詐騙

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