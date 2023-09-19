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洪金寶瘦一圈 師弟元彪發福了

娛樂新聞組／綜合報導
洪金寶（左）與日本女星武田梨奈合照。（取材自X平台）
洪金寶（左）與日本女星武田梨奈合照。（取材自X平台）

71歲港星洪金寶有個「最靈活的胖子」的稱號，過去他曾動膝蓋手術，傳出他行動需要靠輪椅代步才能移動，暴瘦憔悴樣更引發外界討論，近日他罕見露面，在餐廳與日本武打女星武田梨奈合照，身形明顯瘦一圈。

32歲日本女星武田梨奈勤練武術，10歲就開始學習空手道，更以電影「高踢少女」進入演藝圈，持續演出不少武打電影，也熱愛港片，最近她分享與洪金寶合照，並同時用英文、日文寫著：「三毛（洪金寶）先生堅強、善良、溫暖，令我獲得巨大的力量。」洪金寶看起來明顯變瘦，但是臉色紅潤，狀況應該是相當不錯。

洪金寶自幼習武，師從京劇名伶于占元，擁有一身本領，不僅是傑出的演員，也是知名導演、武術指導，多次獲得最佳武術指導獎項的肯定，而他近年健康狀態下降，加上身患糖尿病，必須忌口，有時還須透過輪椅、枴杖才能行走。

另外，七小福之一、成龍師弟元彪曾拍過不少膾炙人口的影視劇，近年來幾乎沒有在螢光幕前露臉。日前，元彪被網友野生捕獲，只見昔日身材標準的他發福了不少，整張臉也變得很圓潤。

香港01報導，66歲的元彪出道超過50年，多次跟成龍、洪金寶、元華等師兄弟合作，拍過的電影、港劇不計其數。元彪以動作靈活見稱，最為人熟悉的作品有「雜家小子」、「殭屍家族」、「急凍奇俠」等，但自從1993年移民後減少了幕前演出，近年主力在內地拍攝網路電影。

據悉，元彪除幕前演出，亦是著名的動作指導，1983年為「奇謀妙計五福星」設計動作，獲第3屆香港電影金像獎「最佳動作指導」，他亦曾經開設電影公司，1992年執導並主演了「西藏小子」。

好久不見的元彪明顯發福不少。（取材自微博）
好久不見的元彪明顯發福不少。（取材自微博）

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