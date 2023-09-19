苗苗「三年生三胎」 網嘲生育機器嗎？

鄭愷和苗苗官宣結婚不到半年，頭胎女兒就出生了。（取材自微博）

參演馮小剛電影「芳華」打開知名度的女星苗苗，2020年5月和男星鄭愷官宣結婚，頭胎女兒10月就出生了，2022年6月，苗苗又被爆出生下二胎兒子，沒想到才過一年，一則「鄭愷苗苗三胎孩子已出生」 的話題近日衝上熱搜。「三年生三胎」引發網友熱議。

苗苗近日在網上分享了一則記錄家庭生活的視頻，有眼尖網友發現，鄭愷身後的一個相框中疑似是三胎的足印，還有KYA、one mouth等字樣。

有網友聯想到今年6月曾有人爆出苗苗出現在月子中心，而「新證據」一時間讓評論區炸了鍋，許多人對鄭愷和苗苗「三年生三胎」表示震驚，甚至有網友酸言酸語，「這不是淪為生育機器了嗎？」、「婚禮都還沒辦呢，就生了三個」，還有人有人嘲笑他倆是「二代陳浩民夫婦」。

鄭愷身後的一個相框疑似「露了餡」。（取材自微博）

引發關注後，苗苗立馬刪除了視頻，但截圖已經在網上被瘋傳。