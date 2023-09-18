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戲說從頭／韓庚搭魏大勳 新劇變身特工兄弟

娛樂新聞組／綜合報導
韓庚（圖）、魏大勛在新戲中變身「特工兄弟」。（取材自微博）
韓庚（圖）、魏大勛在新戲中變身「特工兄弟」。（取材自微博）

新國安反諜都市劇「特工任務」日前發布定檔預告及海報，韓庚、魏大勛變身「特工兄弟」，共破雙線迷局。

韓庚、魏大勛（圖）在新戲中變身「特工兄弟」。（取材自微博）
韓庚、魏大勛（圖）在新戲中變身「特工兄弟」。（取材自微博）

新快報報導，電視劇「特工任務」主要講述津海市國安局偵察科科長高天陽，發現境外情報組織「夜霧」開發了一款名叫「特工任務」的遊戲，他們利用玩家在未知情況下暗中開展間諜活動，甚至與高天陽一起長大的弟弟黃子誠也深陷特工遊戲之中。

黃子誠在遊戲過程中邂逅了搭檔姚瑤，兩人共同度過一段遊戲之旅。正當黃子誠情愫漸生之時，意外發現自己和姚瑤的偶遇，或許並不是一場巧合……，遊戲的殘酷性，一步步顯現在眾人的面前。最後，高天陽與潛伏在特工遊戲中的情報人員吳熙互相配合，粉碎間諜組織的陰謀。

據悉，該劇在國安與間諜組織的對抗中，構建了現實世界與虛擬世界雙線並行的新奇設定。線上特工虛擬世界的製作頗為用心，線下國安對間諜的抓捕、追蹤戲碼和短兵相接的打戲也是看點十足。

近年來，隨著網路使用的需求增加，無孔不入的間諜行為令人細思極恐，「特工任務」關注到這一現象，用高度的同理心呈現受害者的內心世界和情感需求。該劇細緻剖析受害者心理，用深刻的情感濃度打動觀眾的同時，也提醒觀眾提高警惕，防微杜漸。

劇中更悉數展現了以高天陽、吳熙等為代表國安人員與間諜組織鬥智鬥勇的過程，劇中亦呈現了他們在情法抉擇中對底線和初心的堅守，以溫情的敘事方式向國安人員致敬。

主演方面也是全員熟臉，韓庚飾演津海市國安局偵查科科長高天陽，可謂是本劇的「安全感擔當」，他有勇有謀，在與間諜組織周旋的過程中數次化解危機。魏大勛此次出演陽光率真的黃子誠，不僅在虛擬世界中輕鬆駕馭各種炫酷造型，更演繹出了黃子誠從懵懂天真到富有擔當的成長過程。

李一桐飾演的姚瑤複雜多面，她用極富共情力的演技，詮釋出人物糾結掙扎的心理活動。周放飾演的吳熙颯爽幹練，既擅長用偽裝術套取信息，又善解人意能給予同伴溫暖的力量。除了幾位人氣青年演員，該劇更有王麗坤、楊祐寧、王陽、朱雨辰等實力演員加盟。

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