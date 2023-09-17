戲說從頭／倪妮、白宇闖沙漠 「西出玉門」藏懸疑

倪妮(右)和白宇在「西出玉門」有精采對手戲。(取材自微博)

由倪妮、白宇領銜主演的中國奇幻探險劇「西出玉門」正在熱播，改編自尾魚的同名小說，發生在平行世界的奇詭故事、神祕多面又極具魅力的主人公，無不帶給觀眾新鮮的觀劇體驗。

中新網報導，尾魚的小說本身的魅力多被書粉歸結於其充滿懸念的故事、奇幻探險的風格，此次網劇翻拍「西出玉門」在這方面獲得肯定。「西出玉門」講述「沙漠玫瑰」葉流西與「智勇沙獠」昌東，一個為解開身世之謎，一個為破解過往真相，聯手深入沙漠的故事。情節世界觀由關外和關內兩個世界組成，劇集將懸念和探險絲滑地結合，大漠的奇景與民俗風情一起打造出恢弘、神祕又頗具吸引力的整體氛圍。

倪妮飾演的「葉流西」無疑是一個頗為特別的女性形象，一方面是從內到外的強大獨立，另一方面情感深處又有一些連自己都不曾意識到的柔軟善良。葉流西的性格是濃墨重彩的，一直在險境中生存的她殺伐決斷，也正因為如此，這位女主角的每次情感流露，都會帶給觀眾很強的衝擊力。

白宇飾演的「昌東」則是位博識、冷靜的男主角，同時充滿人性的溫度和柔軟，兩位主角身上都有一些看似矛盾反差的性格特點，這種多面又完全符合人物本身的邏輯，因而都頗具魅力。

劇情將人物置入平行世界的奇幻背景，在對真相顛沛流離的探尋之中，以環環相扣，暗流湧動的強情節敘事，努力對人物的精神源頭進行回溯式開掘和多層次描寫。創作者通過生動的細節賦予奇幻故事以生活質感，賦予人物現實性，這也令該劇主人公在各種極端情境下的選擇和堅持與觀眾產生了真正意義上的共鳴。

如此一來，故事就有了溫度和情感。在此基礎之上，新的敘事策略更凸顯驚心動魄，在極端環境下，呈現主人公對於真相和正義的執著追求，用富於想像力的方式描繪各具特色的人物與人生際遇，從而成就整個探險圖景的獨特吸引力。

塑造出引發觀眾共鳴的「真人」之外，特別值得一提的還有該劇對於男女主人公之間情感的描摹。該劇以「成年人成熟的愛情」去刻畫他們的相處相愛的方式，兩人從「試探到坦誠，從並肩作戰後的信任到無所畏懼的相愛」，呈現出兩個各有羈絆的靈魂相遇碰撞出的火花。葉流西和昌東首先被塑造成具有獨特的精神氣質的「真人」，在此基礎上，透過對二人相處中情感狀態的細節化的精準捕捉，得以演繹出主人公在疾風驟雨中相互守望的歸屬感。

緊迫節奏敘事，懸疑智性審美，與此同時傳奇人物沒有一味傳奇化，情感糾葛也沒有人為地浪漫化，在懸疑探險類型劇中著力呈現「真人」、「真感情」，或許是「西出玉門」獨具魅力的重要原因之一。