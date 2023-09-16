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「火雲邪神」蛤蟆功用肚震斷筷子 被狠批消費周星馳

娛樂新聞組／綜合報導
梁小龍上傳用肚子使出氣功震斷筷子的片段，猶如「蛤蟆功」重現。(取材自抖音)
梁小龍上傳用肚子使出氣功震斷筷子的片段，猶如「蛤蟆功」重現。(取材自抖音)

周星馳(星爺)電影「功夫」中飾演「火雲邪神」暴紅的香港資深武打演員梁小龍，近日上傳了一段用肚子使出氣功震斷筷子的片段，猶如「蛤蟆功」重現。但有網友表示，他這段消費「功夫」的影片相當幼稚。

香港01報導，75歲的梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍一起被稱為香港演藝圈「四小龍」，當年梁小龍憑劇集「大俠霍元甲」中陳真一角享負盛名。但之後息影十多年，直到獲周星馳力邀出山參演「功夫」，以「火雲邪神」一角走紅，從此再度活躍於幕前。

梁小龍跟很多藝人一樣，亦有開設抖音帳戶，並經常分享示範功夫動作的影片。近日他就上載了一段用肚子使出氣功震斷筷子的片段，有網友說，猶如「蛤蟆功」重現。

從影片中所見，梁小龍拿起一根筷子放在肚子與餐枱邊之間，拍片者還未反應過來，筷子已被梁小龍震斷飛走。據悉，梁小龍雖然年屆75歲，仍身手敏捷，抖音粉絲高達245萬。

不過，也有一些網友認為，梁小龍的身手已大不如前，靠「吃老本」來賺錢，還笑他表演震斷筷子屬三腳貓功夫，消費「功夫」的影片相當幼稚。

據了解，梁小龍與周星馳曾發生矛盾，關係鬧僵，雖然小龍近幾年陸續參演了不少功夫電影，但都未能激起火花。去年他與元華、元秋等主演的網路電影「火雲邪神」系列上映，卻被網友狠批消費星爺。

香港 周星馳 抖音

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