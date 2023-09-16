劉德華多倫多影展獲頒特別貢獻獎 最大62歲生日禮物

劉德華在多倫多影展獲頒特別貢獻獎。(取材自Instagram)

劉德華日前出席新片「紅毯先生」多倫多影展 （Toronto International Film Festival, TIFF）首映，並獲頒第48屆多倫多影展「特別貢獻獎」，獲獎時表示，「這個特別貢獻獎對我來說意味著很多，它代表著每個人都有可能做到比想像的更多，謝謝。所以，選擇你自己的道路，努力奮鬥，做到最好。我永遠也忘不了你們給我的愛，謝謝。」

劉德華在台上也介紹導演寧浩一同上台，寧浩說：「我非常開心華哥能夠拿到這個獎項，電影裡面他的角色沒有拿到獎，但戲外、現實中真的拿到了，所以我非常開心。」

劉德華與導演寧浩一同上台。（Getty Images）

劉德華也樂於和粉絲互動，用粵語問：「有多少人聽廣東話啊？」緊接著說真的很長時間沒見到當地粉絲，最後用粵語、英語、中文問候大家「好久不見」。他接著表示，不花時間和大家說話，希望大家趕緊看電影，盡情享受。

其實，劉德華從香港 出發時，機場已經有粉絲送機；他抵達多倫多機場，大批粉絲早早準備好迎接，甚至開出車牌為「ANDYLAU」的豪車，劉德華親和的與粉絲打招呼。

劉德華自2001年以來，事隔22年再次訪多倫多，他日前抵達多倫多，已有不少粉絲在等候，足見人氣；劉德華為了讓每個粉絲看見自己，步出機場大廳時多次回頭望向粉絲熱情地揮手，網民紛紛留言表示：「劉德華相當親民！」