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最摳明星夫婦？ 捐20萬助貧生 鄧超、孫儷被罵上熱搜

娛樂新聞組／即時報導
鄧超與孫儷這對夫妻因捐款問題被罵上熱搜。（取材自微博）
鄧超與孫儷這對夫妻因捐款問題被罵上熱搜。（取材自微博）

大陸知名藝人夫妻檔鄧超孫儷近日捐款20萬人民幣（約2萬7000美元），資助100名困難學生，本來以為會受到肯定與稱讚的善舉，卻意外引發「金額與身分不符」的爭議，被罵上熱搜。

網易娛樂報導   上海市慈善基金會長寧區代表處微信公眾號「長寧慈善」近日發文，表示著名演員鄧超孫儷再次捐贈20萬元資助長寧區100名困難學生。這是繼夫妻倆2022年後的又一次捐款資助。

據悉，其實前段時間就已經完成捐贈，現在才到達學生手裡，這才被自媒體給報導出來，當時並沒有引起大家的注意，幾天後卻登上熱榜，就是因為眾多網友給出「差評」；不少人表示：「最摳的明星夫婦、明星就該多捐一點，每人2000夠幹啥的」，還有人認為，兩人只是為了宣傳公益形象，「20萬還不夠他們買個包」。

但也人認為對於明星而言，或許這20萬不算什麼，但至少有這個心就好，而且這也並非二人第一次捐，在去年8月份的時候，他們就已經捐過20萬。

當然也有網友為鄧超兩口子的行為表示讚賞，「至少別人是真的捐」，「他們的錢同樣是靠能力賺取而來」，「捐是情分，不捐也無可厚非」。

鄧超 孫儷 微信

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