日本軍官專業戶 67歲馬衛軍離世

馬衛軍曾演過「雪豹」和「我的兄弟叫順溜」、「人世間」等。（取材自微博）

演員劉剛日前對外宣布悲痛噩耗，影視演員馬衛軍因病離世，享年67歲；他是影視圈內為數不多演「日本 軍官」出名的優秀演員，他的離去令人無比悲痛；劉剛透露前段時間還在橫店和馬衛軍相見，「沒想到......老哥哥一路走好…天堂無病痛！緬懷！」

網易娛樂報導，馬衛軍代表作品有「火線三兄弟」、「鎖定美軍特使」、「槍神傳奇」、「我的兄弟叫順溜」等，馬衛軍最經典的兩部作品就是「雪豹」和「我的兄弟叫順溜」，他在「我的兄弟叫順溜」中扮演日軍松井聯隊隊長，在「雪豹」中飾演近衛文，因為自己對日本軍官角色的出色扮演，給很多觀眾都留下了很深刻的印象。甚至有不少人以為他本身就是日本人，每次介紹自己時，馬衛軍都會強調自己是中國人。

在2022年爆火的電視劇「人世間」中，馬衛軍還飾演了「丁支書」，很多人甚至都沒認出來這一角色的扮演者是馬衛軍。可以說馬衛軍老師的戲路很寬，但他為人很低調，很多人在相關作品中看到他覺得很面熟，但就是說不上他的名字。

馬衛軍最後拍的一部劇是在今年5月上映的「後浪」，與吳剛、趙露思搭檔，他在劇中飾演邱師，沒想到只有短短4個月的時間就離開了。圈內好友、家人都對他的離去難以接受，感到無比悲傷。希望馬衛軍老師一路走好。