鍾楚曦傳劈腿 緊摟「封神鮮肉」回家

鍾楚曦與「封神」質子扮演者侯雯元被爆疑似新戀情。(取材自微博)

「馮女郎」鍾楚曦被知名狗仔爆料疑似劈腿，與「封神」質子扮演者侯雯元手牽手一同回家被拍，女方之前被傳有男朋友，而且還是大帥哥張雲龍，戀情引發外界熱議。

蓋飯娛樂報導，30歲的鍾楚曦被拍到與33歲的侯雯元手牽手，走出動物園 並一同前往火鍋店用餐，隨後兩人緊摟在一起回家。這一緋聞 讓不少網友大跌眼鏡，因為此前鍾楚曦一直被視為是演員張雲龍的女朋友。

去年，張雲龍和鍾楚曦攜手合作了愛情劇「最遙遠的距離」，期間兩人的親密互動和密切關係引發了外界的猜測。他們曾多次被媒體拍到一同外出吃飯，還一同在家中過夜，這些跡象都讓粉絲們認為他們已經成為一對情侶。然而，鍾楚曦和侯雯元的最新動態卻讓這段緋聞感情變得撲朔迷離。

33歲的侯雯元，在夯片「封神第一部：朝歌風雲」中飾演崇應彪，因身材出眾、五官硬朗獲得一大批女粉絲的關注。他與鍾楚曦合作的新劇「如果奔跑是我的宿命」於今年3月開機，兩人在劇中飾演情侶，這也進一步加劇了兩人的緋聞。