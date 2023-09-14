我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

鍾楚曦傳劈腿 緊摟「封神鮮肉」回家

娛樂新聞組／綜合報導
鍾楚曦與「封神」質子扮演者侯雯元被爆疑似新戀情。(取材自微博)
鍾楚曦與「封神」質子扮演者侯雯元被爆疑似新戀情。(取材自微博)

「馮女郎」鍾楚曦被知名狗仔爆料疑似劈腿，與「封神」質子扮演者侯雯元手牽手一同回家被拍，女方之前被傳有男朋友，而且還是大帥哥張雲龍，戀情引發外界熱議。

蓋飯娛樂報導，30歲的鍾楚曦被拍到與33歲的侯雯元手牽手，走出動物園並一同前往火鍋店用餐，隨後兩人緊摟在一起回家。這一緋聞讓不少網友大跌眼鏡，因為此前鍾楚曦一直被視為是演員張雲龍的女朋友。

去年，張雲龍和鍾楚曦攜手合作了愛情劇「最遙遠的距離」，期間兩人的親密互動和密切關係引發了外界的猜測。他們曾多次被媒體拍到一同外出吃飯，還一同在家中過夜，這些跡象都讓粉絲們認為他們已經成為一對情侶。然而，鍾楚曦和侯雯元的最新動態卻讓這段緋聞感情變得撲朔迷離。

33歲的侯雯元，在夯片「封神第一部：朝歌風雲」中飾演崇應彪，因身材出眾、五官硬朗獲得一大批女粉絲的關注。他與鍾楚曦合作的新劇「如果奔跑是我的宿命」於今年3月開機，兩人在劇中飾演情侶，這也進一步加劇了兩人的緋聞。

鍾楚曦的感情生活一直備受關注。她因在馮小剛執導的電影「芳華」中的出色表現而一舉成名，在劇中的扮演很是清純靚麗，隨後的資源也是源源不斷。此前，她被傳與知名演員李現、張雲龍傳出緋聞，讓人印象深刻。

33歲的侯雯元在「封神第一部：朝歌風雲」中飾演崇應彪，因身材出眾、五官硬朗獲得一...
33歲的侯雯元在「封神第一部：朝歌風雲」中飾演崇應彪，因身材出眾、五官硬朗獲得一大批女粉絲的關注。(取材自微博)

緋聞 動物園

上一則

邵雨薇、曹佑寧攜手共浴拚穿越

下一則

日媒：前社長強尼喜多川性侵時 東山紀之在場

延伸閱讀

Lisa劈腿？傳戀首富兒又被爆曖昧美歌手 親密照瘋傳

Lisa劈腿？傳戀首富兒又被爆曖昧美歌手 親密照瘋傳
張學友演唱會秀「劈腿」絕活 60歲好記憶不用提詞機

張學友演唱會秀「劈腿」絕活 60歲好記憶不用提詞機
香港女星談劈腿舊愛 網靠3線索點名王嘉爾

香港女星談劈腿舊愛 網靠3線索點名王嘉爾
才澄清緋聞…梁朝偉和神祕女逛街 察覺路人視線立刻蒙面

才澄清緋聞…梁朝偉和神祕女逛街 察覺路人視線立刻蒙面

熱門新聞

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供

30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

2023-09-10 13:10
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點