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錄影遇鬼怎辦？「驅魔宗師」錢小豪傳授八字真言

記者林怡秀／綜合報導
錢小豪演的殭屍片是不少人的童年回憶。(圖：LiTV、紅心字會提供)
錢小豪演的殭屍片是不少人的童年回憶。(圖：LiTV、紅心字會提供)

香港「驅魔專業戶」錢小豪日前赴台錄製實境節目，同時抽空接受專訪，聊到錄製節目若是發生靈異事件，當下該如何是好？他直接給出八字真言：「馬上走了！馬上跑了！」，再請教錢小豪，若是半夜走在陰氣逼人之地，到底隨身要帶什麼護身符最有功效？他二話不說表示：「沒有！『錢小豪』就是護身符！你只要行的正、做的直，其實我覺得不用怕的」。

戲約滿滿的錢小豪目前幾乎都是詮釋驅魔伏妖，可謂是「驅魔專業戶」，問他會不會感覺千篇一律？錢小豪說：「其實每一部戲都都不一樣的，但是呢？有一個問題，就是這些作品沒有拍到好像之前香港的那種味道，或許因為怕誤導大眾過於迷信，有時候片子呈現未盡完整，但是我們都想盡辦法，盡量把它拍得精采。」

由於是真正走進墳場錄製節目，問他演藝圈三大「驅魔宗師」林正英、午馬跟自己，到底誰法力最高強？他打趣說：「當然是正英哥厲害！對不對！現在很多人看殭屍片，都是懷念正英哥，因為正英哥是師父，我只是個徒弟，秋生才疏學淺，做法都是承襲師父，所以正英哥最厲害！午馬哥給你們印象最深就是『倩女幽魂』的燕赤霞，第二強就是午馬哥！我就第三了！我只是跟女鬼談戀愛！哈！」

錢小豪日前趁著拍戲空檔，特地飛到台灣，錄製首個走訪各地墳場的實境節目，一邊聽主持人介紹關於古墓主人的故事外，也藉由了解該主人生前事蹟，了解當時背後對社會所造成的影響。

錢小豪對這樣的探訪十分喜歡，拍過破百部殭屍鬼片的他，身經百戰，根本不怕走訪墳墓時會生什麼靈異事件。

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