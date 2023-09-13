「世紀渣男」爆婚變還不戴套 男星4度當爸 宣告重要決定

張致恆表示老婆懷第四胎，決定結紮。（截圖自張致恆Instagram）

港星張致恆（Steven）曾是男團「BOYZ」成員，2019年他突然宣布閃婚生子，但老婆並不是交往五年的女星梁皓恩，而是粉絲雯雯，豈料隔沒多久卻遭爆婚前「劈腿5女」，還被封為「世紀渣男」，形象重挫後轉行，曾做過廚師、茶餐廳、洗碗工等等。他結婚4年曾一度傳出婚變，如今生傳出妻子懷上第4胎，他則在社群平台宣布重大決定。

張致恆2019年與雯雯結婚，今年1月雯雯曾一度宣布要離婚，更被爆出男方欠債，有網友問到為何經濟狀況不好還不戴套或請先生結紮？雯雯則回說：「謝謝你關心我家裡的事，但我覺得我沒必要向你交代一切」，還說小孩是上天的禮物，窮不代表不能生孩子，「窮就窮養，最重要的是小朋友開心」。此外，雯雯今年2月更對外呼籲別跟她討債，因為她也沒錢，還向爆料者嗆聲想爆料就去跟媒體爆料，反正不會影響到她，但目前張致恆沒工作，也無法還錢給你們。