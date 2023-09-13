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「世紀渣男」爆婚變還不戴套 男星4度當爸 宣告重要決定

噓！星聞／綜合報導
張致恆表示老婆懷第四胎，決定結紮。（截圖自張致恆Instagram）
張致恆表示老婆懷第四胎，決定結紮。（截圖自張致恆Instagram）

港星張致恆（Steven）曾是男團「BOYZ」成員，2019年他突然宣布閃婚生子，但老婆並不是交往五年的女星梁皓恩，而是粉絲雯雯，豈料隔沒多久卻遭爆婚前「劈腿5女」，還被封為「世紀渣男」，形象重挫後轉行，曾做過廚師、茶餐廳、洗碗工等等。他結婚4年曾一度傳出婚變，如今生傳出妻子懷上第4胎，他則在社群平台宣布重大決定。

張致恆2019年與雯雯結婚，今年1月雯雯曾一度宣布要離婚，更被爆出男方欠債，有網友問到為何經濟狀況不好還不戴套或請先生結紮？雯雯則回說：「謝謝你關心我家裡的事，但我覺得我沒必要向你交代一切」，還說小孩是上天的禮物，窮不代表不能生孩子，「窮就窮養，最重要的是小朋友開心」。此外，雯雯今年2月更對外呼籲別跟她討債，因為她也沒錢，還向爆料者嗆聲想爆料就去跟媒體爆料，反正不會影響到她，但目前張致恆沒工作，也無法還錢給你們。

今年1月雯雯才暗示正在單方面安排離婚，豈料張致恆13日卻突然宣布妻子懷上第四胎。他直言再這樣下去也不是辦法，為扛起六口之家家長的責任決定去結紮，目前已安排好醫院近日將動手術，發文更罕見引來網友們按讚評論，網友們紛紛加油打氣說：「四孩之父不容易，小孩不一定要富養，但必需要好好教導他們」、「加油，一家六口好好努力生活下去」、「見到你終於懂事了，我也好安慰」、「太可惜了，還以為你會再生個女孩」。

張致恆表示老婆懷第四胎，決定結紮。（截圖自張致恆Instagram）
張致恆表示老婆懷第四胎，決定結紮。（截圖自張致恆Instagram）

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