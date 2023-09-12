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戲說從頭／「美麗」元配抓姦 慘被推下樓流產

記者陳慧貞╱綜合報導
陳小紜在「無與倫比的美麗」被渣夫害到流產住院。(取材自微博)
陳小紜在「無與倫比的美麗」被渣夫害到流產住院。(取材自微博)

女星陳小紜在古裝劇「如懿傳」扮演忠心侍婢「惢心」，最終覓得良緣，在新戲「無與倫比的美麗」中，她的婚姻卻慘遭渣夫背叛，在結婚紀念日當天抓到渣夫帶小三開房，當場爆發激烈衝突，結果慘被推下樓梯導致流產。

「無與倫比的美麗」劇中陳小紜所飾演的「李念歡」是戀愛腦代表，多次被渣夫矇騙情勒仍不願面對現實，其中一個原因正是覺得：「我馬上就是30歲的老女人了，那離了婚帶個孩子，以後誰還敢娶我？」

但現實生活中，今年34歲的陳小紜在先前受訪時曾提過，關於年齡門檻，自己並不感到焦慮，坦言20多歲時的不安和迷茫，在遇到事情、遇到人時會無法堅定，「是容易做錯選擇的年紀，現在30多歲，反而踏實了，知道自己現階段要的是什麼。」

「無與倫比的美麗」劇情中，在陳小紜被渣夫推下樓梯流產後，對方非但未收斂，竟還到處造謠詆毀，氣得閨密古力娜扎直接衝到渣夫的公司大鬧一場，表哥陳曉也忍不住揍翻渣夫，怒嗆對方：「不要欺負我們李家沒兒子！」

陳小紜在歷經一連串打擊後，也終於鐵了心要離婚，讓觀眾看得大呼過癮。

女主角古力娜扎對「30」門檻也很有感，表示在30歲前，還會有些害怕、顧慮，但真正邁入30歲，才發現工作、生活改變不大，「內心慢慢變強大，心智也越來越成熟，相比於擔心和害怕，肉眼可見的成長，更讓我欣喜。」覺得任何時候重新開始都不算晚，只要保持一直向前的勇氣，就可以克服困難。

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