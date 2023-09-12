林子祥、葉倩文罕見合唱 全是為了劉德華

葉倩文(右)跟林子祥擔任特別嘉賓，出現在劉德華的生日會。(圖：台灣映藝提供)

香港 天王劉德華27日將過62歲生日，日前跟「華仔天地」3000名粉絲相聚提前慶生，一口氣獻唱多首金曲，並邀請林子祥、葉倩文夫婦及容祖兒等圈內星友到場同歡，首度參加的容祖兒開心喊話：「希望以後每年都可以參加華仔的生日會。」

華仔幾乎每年都在生日當月跟粉絲聚會，這些年因疫情 無法舉辦，這回終於相見歡，未料香港發生暴雨 警報，最後「華仔天地」團隊只能在一天完成準備工作，華仔表示「衷心感謝大家」。罕見同框的林子祥、葉倩文夫婦則化身特別嘉賓，合唱「敢做敢恨」一曲掀起高潮。

除了粉絲相伴，劉德華另外邀請港星胡楓、羅蘭上台分享相處點滴，羅蘭表示華仔非常尊敬長輩，尤其難忘他曾專程飛到自己工作的地方送上獎座；胡楓一上台便向眾人喊話「要永遠支持華仔」，華仔也邀約兩人、容祖兒一起合唱「分飛燕」，自稱五音不全的羅蘭被胡楓虧說「妳懂唱歌嗎」，但四人表現默契十足，相當精采。