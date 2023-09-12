我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

新片遇冷 人氣不再？胡歌回母校喊話「需要票房」惹議

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌喊話「需要票房」，引發熱議。(取材自微博)
胡歌喊話「需要票房」，引發熱議。(取材自微博)

知名藝人胡歌主演的新電影「不虛此行」日前上映，但票房不如預期。他回母校宣傳時直言，「我們也需要票房」，被解讀為賣慘救票房，一舉衝上微博熱搜，引起網友熱議。

近日，胡歌攜新電影「不虛此行」回母校上海戲劇學院做宣傳，他稱，「雖然我們在市場上不是一部特別商業化的電影，但是我們也需要票房，我們要讓更多人看到如今中國電影該有的樣子，如果你們熱愛藝術，希望多多支持。」

對於「我們需要票房」說法引發爭議，胡歌解釋，「我們所說的『我們需要票房』，和其他電影需要票房是兩個概念，聞善(胡歌飾演的主角)不需要一夜暴紅，只是希望更多人能夠看到這份善意。」

據貓眼票房數據顯示，胡歌、吳磊主演的電影「不虛此行」上映第四天，累積票房約1720萬人民幣(約237萬美元)，可以說是遠不如預期。而大鵬和張頌文主演、同日上檔的「第八個嫌疑人」，累積票房1.56億人民幣(約2150萬美元)，將「不虛此行」遠遠拋在後頭。

有網友表示，現在市場還是商業片占主流，文藝片市場確實小；也有人質疑，「胡歌人氣不再了嗎？」

據悉，「不虛此行」由名導演曹保平監製，講述落魄編劇聞善轉換賽道、幫助他人撰寫悼詞的故事，在與不同委託人的交流中，聞善與委託人相互治癒，最終找到了自己的人生方向。這部片曾入圍第25屆上海國際電影節主競賽單元，劉伽茵獲得最佳導演獎，胡歌則獲得金爵獎最佳男演員榮譽。

大鵬的新電影「第八個嫌疑人」票房亮眼。(取材自微博)
大鵬的新電影「第八個嫌疑人」票房亮眼。(取材自微博)

胡歌 入圍 微博

上一則

「水行俠2」前景不妙 網嗆：有安珀赫德就不看

下一則

韓版「想見你」男主角中年變乞丐？導演：早料到會被罵

延伸閱讀

人氣不再？ 胡歌新片遇冷 回母校喊話：我們也需要票房…

人氣不再？ 胡歌新片遇冷 回母校喊話：我們也需要票房…
吳磊戀愛了？ 自曝「和愛人家人在一起」 網點名向涵之

吳磊戀愛了？ 自曝「和愛人家人在一起」 網點名向涵之
諧音有深意…胡歌首談愛女取名 期許小茉莉「莫離」

諧音有深意…胡歌首談愛女取名 期許小茉莉「莫離」
胡歌宣傳新片罕見提愛女 分享起名「茉莉」的原因…

胡歌宣傳新片罕見提愛女 分享起名「茉莉」的原因…

熱門新聞

湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
周杰倫演唱會因此中斷一陣子。(摘自微博)

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

2023-09-08 11:21
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬
純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？