新片遇冷 人氣不再？胡歌回母校喊話「需要票房」惹議

胡歌喊話「需要票房」，引發熱議。(取材自微博)

知名藝人胡歌 主演的新電影「不虛此行」日前上映，但票房不如預期。他回母校宣傳時直言，「我們也需要票房」，被解讀為賣慘救票房，一舉衝上微博 熱搜，引起網友熱議。

近日，胡歌攜新電影「不虛此行」回母校上海戲劇學院做宣傳，他稱，「雖然我們在市場上不是一部特別商業化的電影，但是我們也需要票房，我們要讓更多人看到如今中國電影該有的樣子，如果你們熱愛藝術，希望多多支持。」

對於「我們需要票房」說法引發爭議，胡歌解釋，「我們所說的『我們需要票房』，和其他電影需要票房是兩個概念，聞善(胡歌飾演的主角)不需要一夜暴紅，只是希望更多人能夠看到這份善意。」

據貓眼票房數據顯示，胡歌、吳磊主演的電影「不虛此行」上映第四天，累積票房約1720萬人民幣(約237萬美元)，可以說是遠不如預期。而大鵬和張頌文主演、同日上檔的「第八個嫌疑人」，累積票房1.56億人民幣(約2150萬美元)，將「不虛此行」遠遠拋在後頭。

有網友表示，現在市場還是商業片占主流，文藝片市場確實小；也有人質疑，「胡歌人氣不再了嗎？」