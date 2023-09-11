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郭富城陪方媛逛街掃名牌 被讚「24孝好男人」

娛樂新聞組／綜合報導
郭富城在倫敦被網民捕獲，陪伴方媛去逛街購物。(取材自微博)
郭富城在倫敦被網民捕獲，陪伴方媛去逛街購物。(取材自微博)

香港四大天王之一的郭富城除了是個好爸爸，更是圈內出了名的「愛妻號」，早前被拍到陪伴老婆方媛回安徽蕪湖娘家探親，還同娘家人一起吃飯閒聊，完全零架子，非常親民。近日，他在英國倫敦被網友捕獲，陪伴方媛去逛街購物。

香港01報導，從網友曝光的照片可見，郭富城在英國倫敦陪伴方媛逛街，二人逛的是一間童裝店，網友猜測應該是幫兩女兒挑選衣服。而在零修圖狀況下，郭富城的狀態非常好，不只手臂線條、胸肌線條顯而易見，而且五官精緻，下顎線明顯。而方媛雖然背對著鏡頭，但從背面可見其四肢纖瘦，一頭秀髮又黑又長，相當迷人。

生了兩個孩子的方媛，狀況依然非常好。(取材自微博)
生了兩個孩子的方媛，狀況依然非常好。(取材自微博)

眼尖的網友發現郭富城與方媛當日所逛的童裝店是童裝界的名牌，單是一件款式最簡單、最平價的連身洋裝就要價350美元，而該品牌旗下的其他童裝系列更要1000至2700美元，完全是奢侈品。網友都紛紛討論，指城城並不如外界所說般吝嗇守財，而是對老婆、女兒非常豪氣，出手闊綽絕不手軟。

除了逛童裝店之外，他們還被捕捉到逛名店。不少網友眼見他們夫妻甜蜜逛街都大表幸福，更激讚郭富城是好老公，肯陪方媛逛街，大家紛紛留言表示：「他真的好帥」、「二十四孝好男人」等，對他讚不絕口。

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