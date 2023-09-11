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薛之謙高燒 演唱會急喊卡 上台道歉淚喊退票

娛樂新聞組／綜合報導
薛之謙發高燒虛弱到無法上台，他親自出面道歉。(取材自微博)
薛之謙發高燒虛弱到無法上台，他親自出面道歉。(取材自微博)

中國知名歌手薛之謙今年展開大規模巡演，近日到四川成都舉辦兩場演唱會，但第一天演出後身體不適，隔天更是發燒達攝氏39度，虛弱到無法上台。但因為臨近開場，他最後親自上台道歉，一度激動落淚，並當場宣布開放退票，並承諾補償外地歌迷交通、住宿費。

當天，薛之謙穿著一身便服上台，氣喘吁吁地說，「你們今天看到我穿成這樣上台，想必應該知道有事發生了吧？好吧，那我就不瞞你們了。非常不幸的一件消息，我現在發燒發到39度，然後我扁桃體發炎也發炎到一個最重的狀態了，所以可能今天的演出沒法正常進行了。」

台下粉絲心疼大喊「沒關係」，薛之謙坦言其實本來想發微博抖音說明，但想到很多粉絲都是千里迢迢趕來，還是覺得自己有義務當面向大家說抱歉。

薛之謙當場宣布退票規則，如果是居住在成都本地的觀眾，可以自由選擇是否退票；如果是居住在外地的觀眾，除了可以退票之外，甚至能向他申請補償所有交通、住宿費用。此外，他承諾之後會再回來重辦一場演出，凡是這一次沒有退票的觀眾，之後都能拿這張票再次入場。

薛之謙在台上盡力跟粉絲聊天、大合唱，將現場變成一場小型見面會，有觀眾透露，他到後來已經虛弱到站不住，還向粉絲道歉、詢問能不能坐下來繼續聊。

對此，不少網友表示，「沒見過這麼牛逼的藝人」、「我的寶貝一定要好好休息啊」、「真的心疼」。

薛之謙今年展開巡演，在多個城市開唱。(取材自微博)
薛之謙今年展開巡演，在多個城市開唱。(取材自微博)

其實，不光薛之謙，近日包括周杰倫和五月天的阿信，都在巡演時發生身體不適狀況，阿信甚至直接戴著氧氣裝置上台演唱。

周杰倫 抖音 微博

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