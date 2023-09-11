樂基兒認了2度離婚 2月曾自稱單親媽

港星樂基兒認了二度離婚。（取材自Instagram）

港星樂基兒曾與黎明有過一段四年婚姻，2017年梅開二度食品大亨Ian後，在2019年4月生下一子。不料今年2月樂基兒在社交媒體自稱「單親媽媽」，提及「共同撫養」一詞，引來婚變揣測。事隔半年多，她日前在香港 出席活動，承認已恢復單身，現階段最重要的就是好好照顧兒子。

港媒報導，43歲的樂基兒難得公開露面出席時尚 活動，被問及婚姻狀況，她承認去年離婚，強調無關第三者，跟前夫Ian以共同撫養的形式照顧兒子。她稱現在就是專心照顧兒子，對此表示並不辛苦「最重要的是媽媽、爸爸都很愛他」，並表示暫時沒有準備接受新戀情。

樂基兒2月曾在社群平台分享與兒子的合照，並寫著：「Time is precious when you co-parent.（當你共同撫養孩子時，就會感到時間珍貴）」不過由於她提到「co-parent」，加上關閉了貼文的評論功能，引發網友猜測婚姻可能發現變化。

對於日後工作計畫，樂基兒透露除了照顧兒子，也會趁空檔接一些廣告。她坦言照顧兒子頗累，因她經常穿梭美國、香港及印尼 ，兒子不在身邊時，母子每天視訊通話。她說：「這次回香港幾天，兒子留在美國生活，沒跟我回來。他知道近期香港遇颱風，提醒我回家要小心。」