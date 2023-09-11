人氣不再？ 胡歌新片遇冷 回母校喊話：我們也需要票房…

胡歌喊話「需要票房」，引發熱議。(取材自微博)

大陸知名藝人胡歌 主演的新電影「不虛此行」日前上映，但票房不如預期。他回母校宣傳時直言，「我們也需要票房」，一舉衝上微博 熱搜，引起網友熱議。

近日，胡歌攜新電影「不虛此行」回母校上海戲劇學院做宣傳，他稱，「雖然我們在市場上不是一部特別商業化的電影，但是我們也需要票房，我們要讓更多人看到如今中國電影該有的樣子，如果你們熱愛藝術，希望多多支持。」

據貓眼票房數據顯示，胡歌、吳磊主演的電影「不虛此行」上映兩天以來，票房約1459萬人民幣，可以說是遠不如預期。而大鵬和張頌文主演、同日上檔的「第八個嫌疑人」，累積票房1.56億人民幣，將「不虛此行」遠遠拋在後頭。

有網友表示，現在市場還是商業片占主流，文藝片市場確實小。也有人質疑，「胡歌人氣不再了嗎？」

據悉，「不虛此行」由著名導演曹保平監製，講述了一個落魄編劇聞善轉換賽道幫助他人撰寫悼詞的故事。在與不同委託人的交流中，聞善與委託人相互治愈，最終找到了自己的人生方向。這部片曾入圍 第25屆上海國際電影節主競賽單元，最終劉伽茵獲得最佳導演獎，胡歌則獲得金爵獎最佳男演員榮譽。