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馮德倫談出道27年 執導「五行刺客」壓力大

記者陳建嘉／綜合報導
馮德倫分享出道近27年心情。（取材自微博）
馮德倫分享出道近27年心情。（取材自微博）

身兼導演、演員的馮德倫（Stephen）日前與奧斯卡影后楊紫瓊，一同獲邀出席著名珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）展覽揭幕禮，出道將近27年的他，談到日前執導美劇「五行刺客」（Wu Assassins），他透露多少還是會有點壓力。

馮德倫坦言，演員的路可以是很長的，自己以前演的都是年輕角色，現在的他，連即將參演的新作品，演的都是情緒豐富、有閱歷的新角色，感覺自己十分幸運。另外，被問到作為導演的馮德倫一般來說如何選角？他即笑說：「我喜歡真實和自然的演員。」至於如何看待現在和剛出道的演藝圈與變化？馮德倫笑說：「以前競爭沒有那麼激烈，現在競爭多，要跑出來比較困難，所以跳出來的會是更厲害」。

馮德倫擔任美劇「五行刺客」的導演，被問到執導該劇的過程中，對中西文化差異有何體會？馮德倫透露：「拍『五行刺客』之前拍過美劇『荒原』（Into the Badlands），拍了四季，反而拍『荒原』的時候因為多動作，那時候就帶著武術團隊；到『五行刺客』是自己一個人飛去加拿大，當時多少有壓力，但他們那邊的工業運作這麼久，訓練了好多人才，基本上如果有人有一天狀態不好，換一個人來都可以有一樣的水準，所以我覺得人才非常重要」。

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