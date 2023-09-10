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戲說從頭／張凌赫二搭虞書欣 讚雪中打戲絕美

記者楊起鳳／綜合報導
古代諜戰劇「雲之羽」由虞書欣（左）、張凌赫主演。（圖：愛奇藝國際站提供）
古代諜戰劇「雲之羽」由虞書欣（左）、張凌赫主演。（圖：愛奇藝國際站提供）

古代諜戰劇「雲之羽」開播後衝上熱播榜第一，由現象級神劇「蒼蘭訣」中的「長生花CP」虞書欣、張凌赫二搭，虞書欣和張凌赫日前接受專訪，虞書欣透露導演以「為了留住你20歲最美的樣子」來說服她接演女殺手雲為衫，她還搞笑問，「可以播出後把這部戲當我的相親影片嗎？」導演回她説可以，虞書欣自覺荒謬笑到不行，沒想到張凌赫語出驚人說，「導演跟你說的，跟我說的一模一樣」。

兩人對於二搭感到非常開心，虞書欣認為可以免去互相熟悉的尷尬期，張凌赫也覺得不需要再破冰，劇中、私下默契都非常好，張凌赫説，「這個角色跟虞書欣個性落差很大，沒見過她演這種角色，把角色詮釋得出乎我意料的驚喜。」談到最有印象的一場戲，張凌赫認為是虞書欣最新播出在「雪宮」的打戲，他大讚「絕美」。

在「雲之羽」中詮釋殺手組織「無峰」中最低階級刺客「雲為衫」的虞書欣，前五集就像是演了四個人一樣，為了偽裝成嫁入保護到家的神秘家族「宮門」的新娘，躲過各種試驗，不只單純在聲線做細微的變化，虞書欣更把角色內心與台詞融為一體，在眼神和軟硬態度的些微改變，擴張角色的不同面。

另外，劇中盧昱曉與丞磊這對「夜色尚淺CP」以及飾演丞磊弟弟的田嘉瑞這一家由於私下互動太可愛，圈粉無數，被粉絲稱作「角淺徵」三角戀，花絮中盧昱曉浪漫的遞給丞磊一束花，丞磊卻把花轉送給弟弟田嘉瑞，讓盧昱曉嘟嘴叉腰又跺腳，可愛模樣與劇中心機算盡的上官淺完全不同。而丞磊飾演的宮尚角明知上官淺有危險，深知愈漂亮的女人愈危險，卻選擇「我要留在身邊看看有什麼危險」，甚至每次都被上官淺的攻勢惹得心動，他懂她的故作矜持，她也懂他的深不可測，卻還是不由得被彼此吸引，玩一場相互攻略的危險愛情遊戲，讓觀眾大呼這對「太好嗑」。田嘉瑞飾演的宮尚徵各種「哥哥控」的行為也讓觀眾嗑到嘴角失守。

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