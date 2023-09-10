諧音有深意…胡歌首談愛女取名 期許小茉莉「莫離」

胡歌首度分享女兒取名「茉莉」的原因。（取材自微博）

由胡歌 、吳磊等主演的電影「不虛此行」日前在上海舉辦首映禮，胡歌分享給女兒起名茉莉的原因，其實是「莫離」的諧音，對莫離的期許不僅僅是一輩子，珍惜當下瞬間，瞬間也可以成為永恆。他的註解也讓許多粉絲為之動容。

胡歌近日忙著在各地宣傳新片「不虛此行」，有粉絲為他獻上一束茉莉花，因為他今年1月升格人夫、人父，女兒小名就叫「小茉莉」。胡歌也首度分享女兒取名的原因，表示茉莉其實是「莫離」的諧音，他說「每個人都會珍惜身邊很特別的一段感情，無論是愛情、親情或友情，它可能在我們心中駐足一段很久的時間，但還是有離別的時刻，這部電影就是告訴我們如何直面死亡和離別」。

「不虛此行」講述胡歌飾的編劇聞善，機緣巧合下以撰寫悼詞為生。作為「用文字送人最後一程的人」，聞善遇到了形形色色的「委託人」。而他在與各色普通人的相遇裡，不僅慰藉他人、也獲得了溫暖，最終也找到自己人生方向。

畢業於上海戲劇學院的胡歌此番回到母校，見到恩師難掩激動，一個猛衝跳下台，與老師擁抱。胡歌說學生時代的自己其實很內向，至今還記得第一節表演課上學到的「學演戲要先學做人」。

他還回憶大學期間憑藉「仙劍奇俠傳」中李逍遙一角一夕暴紅後，是恩師一句話點醒了自己。他還表示，希望透過聞善這個角色告訴大家，用善意打開心扉去傾聽別人的故事，一定會獲得溫暖。