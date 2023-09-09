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馮德倫出道近27年吐辛酸 獨自飛加拿大「多少有壓力」

記者陳建嘉／即時報導
馮德倫（右一）、楊紫瓊（右二）等人一同出席珠寶藝術家作品展。（大會提供）
馮德倫（右一）、楊紫瓊（右二）等人一同出席珠寶藝術家作品展。（大會提供）

身兼導演、演員的香港藝人馮德倫（Stephen）日前與奧斯卡影后楊紫瓊，一同獲邀出席著名珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）於上海龍美術館西岸館舉行的「CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」揭幕禮，出道將近27年的他，談到日前執導美劇「五行刺客」，他透露多少還是會有點壓力。

馮德倫坦言，演員的路可以是很長的，自己以前演的都是年輕角色，現在的他，連即將參演的新作品，演的都是情緒豐富、有閱歷的新角色，感覺自己十分幸運。另外，被問到作為導演的馮德倫一般來說如何選角？他即笑說：「我喜歡真實和自然的演員。」至於如何看待現在和剛出道的演藝圈與變化？Stephen笑說：「以前競爭沒有那麼激烈，現在競爭多，要跑出來比較困難，所以跳出來的會是更厲害。」

馮德倫曾接受Netflix邀約擔任美劇「五行刺客」的導演，被問到執導該劇的過程中，對中西文化差異有何體會？馮德倫透露：「拍「五行刺客」之前拍過美劇「荒原」，拍了四季，反而拍「荒原」的時候因為多動作，那時候就帶著武術團隊；到「五行刺客」是自己一個人飛去加拿大，當時是多少有壓力，但是OK的，他們那邊的工業運作這麼久，他們訓練了好多人才，基本上如果有人有一日狀態不好，換一個來都可以有一樣的水準，所以我覺得人才非常重要。」

馮德倫分享出道近27年心情。（大會提供）
馮德倫分享出道近27年心情。（大會提供）
馮德倫分享出道近27年心情。（大會提供）
馮德倫分享出道近27年心情。（大會提供）

美劇 奧斯卡 香港

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