「我有特短沒特長」 閻妮：「無知」說明有路可走

閻妮說，做演員要時刻為下一個角色做好準備。（取材自新京報）

「上次人家問我有啥特長，我想半天也沒想出來，我說『我有特短，沒有特長』。」有閻妮的地方，就有笑聲；新京報報導，這個暑期，閻妮主演的兩部電影「學爸」「最後的真相」先後上映，她在片中詮釋兩個截然不同的角色，她篤信自己身上還有很多值得挖掘的東西。

六年前閻妮曾說「風情萬種」就是她的命，因為經典角色佟湘玉烙印在閻妮身上，「真實的我是怎樣我也不知道。前段時間還問了前男友覺得我是個啥人，他說『挺可愛的，但也有無知的時候』」，「我覺得挺好的，說明我對這個世界還有很多想知道的東西，無知點兒再去探尋這個世界，說明我還有路可走。」

閻妮在電影「最後的真相」飾演的金喜妹，是被判死刑的犯人，是一名按摩女 郎，也是獨自一人帶著兒子在底層求生存的母親。金喜妹經歷過失敗的婚姻，不被兒子接納，在苟且的人生能遇到馬雙喜（塗們飾）給她的愛，幾乎是絕處逢生的一份真情。

監製黃曉明 第一次讀劇本時，腦海裡迅速有金喜妹扮演者的模樣，非閻妮莫屬。戲拍完，黃曉明說，對閻妮的表演，「該誇的都誇完了，誇再多也不夠」

閻妮卻說，她更感謝的是黃曉明和導演給了她表演的空間：「說說不清楚，是讓我很痛苦的一個問題。張嘉益就總是『吐槽』我，『你說的是啥啊，你不要說了』」，「但曉明哥作為監製，非常有耐心地聽我把話說完。最關鍵是他聽懂了，還給了我很大的包容。」

在另一部暑期熱映電影「學爸」，閻妮則交出一個與金喜妹截然不同的角色劉真真。第一場戲，她為了十萬塊錢把自己給「賣」了。

母親這類角色，閻妮前後演不下十個，「而劉真真對我這個年齡段的女演員來說彌足珍貴，她是無奈的，讓人能感同身受。」

不久前，閻妮跟著電影「學爸」劇組上劉畊宏直播間現場跳操，這一跳，連電影監製黃渤都沒想到，##閻妮跳到靈魂出竅#等話題迅速登上話題榜，網友們笑了存下全套表情包，「我那天真的是跳不動了」，「看到大家把這些表情包用來表達心情還挺應景。」