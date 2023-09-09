「蒼蘭訣」走紅 王鶴棣自爆因穿紅內褲發威

王鶴棣(左)和虞書欣在「蒼蘭訣」中CP感超強。(圖：愛爾達電視提供)

中國新生代演員王鶴棣、虞書欣主演古裝愛情仙俠劇「蒼蘭訣」暴紅，上架至今一年多仍話題不斷，尤其飾演傲嬌大魔頭「東方青蒼（月尊）」的王鶴棣個人微博 漲粉481萬，官方抖音 平台的追蹤人數更是狂增680萬，被評為是「最帥的東方濃顏美男」，外貌和形態都符合原著迷對月尊大人的所有幻想。

1998年出生的王鶴棣在本命年（2022年）暴紅，他曾在訪問中提到，自己為了迎接本命年，有特別準備紅色的內衣褲，「我非常注重本命年這個事情，從還沒有到來的時候，像紅內褲、紅秋褲、紅秋衣、紅襪子，這些都先準備好了。」

王鶴棣外貌和形態都符合原著迷對月尊大人的所有幻想。(圖：愛爾達電視提供)

主持人聽聞後驚訝反問：「你是準備一套的嗎？」王鶴棣解釋：「是一套，但也不一定每天都要這麼穿嘛，有一個就行了！」他還透露：「衣服、褲子會日常更換，但我有個小技巧，我塞了一個小紅包在手機殼後面，這樣就等於一年365天都有紅色的物品。」