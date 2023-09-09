「蒼蘭訣」走紅 王鶴棣自爆因穿紅內褲發威
中國新生代演員王鶴棣、虞書欣主演古裝愛情仙俠劇「蒼蘭訣」暴紅，上架至今一年多仍話題不斷，尤其飾演傲嬌大魔頭「東方青蒼（月尊）」的王鶴棣個人微博漲粉481萬，官方抖音平台的追蹤人數更是狂增680萬，被評為是「最帥的東方濃顏美男」，外貌和形態都符合原著迷對月尊大人的所有幻想。
1998年出生的王鶴棣在本命年（2022年）暴紅，他曾在訪問中提到，自己為了迎接本命年，有特別準備紅色的內衣褲，「我非常注重本命年這個事情，從還沒有到來的時候，像紅內褲、紅秋褲、紅秋衣、紅襪子，這些都先準備好了。」
主持人聽聞後驚訝反問：「你是準備一套的嗎？」王鶴棣解釋：「是一套，但也不一定每天都要這麼穿嘛，有一個就行了！」他還透露：「衣服、褲子會日常更換，但我有個小技巧，我塞了一個小紅包在手機殼後面，這樣就等於一年365天都有紅色的物品。」
虞書欣也憑藉活靈活現的演技，完美複刻書迷心中軟萌、可愛的「小蘭花」。而在劇中，王鶴棣和虞書欣吻不停，展現滿滿的甜蜜CP感，曾在訪問中談及最想吐槽對方角色的一點，只見王鶴棣一臉霸道的說：「她（小蘭花）老想娘家的人。」讓一旁的虞書欣害羞不已，更撩起觀眾心中的CP魂，敲碗兩人能再合作。
上一則
被湊新戀情 郭雪芙動怒「非常不舒服」：對我們是個傷害
下一則
FB留言