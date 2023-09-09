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香港世紀暴雨 容祖兒開車如行船 直呼好恐怖

娛樂新聞組／綜合報導
香港暴雨，許多地區都傳出淹水，容祖兒驚曝災情。(取材自Instagram)
香港暴雨，許多地區都傳出淹水，容祖兒驚曝災情。(取材自Instagram)

香港日前暴雨，許多地區都傳出淹水災情。天后容祖兒也飽受災害影響，曝光回家途中遇到的超級大雨，影片太過震撼，引發網友熱議。

噓！星聞報導，容祖兒日前原先與阿Sa（蔡卓妍）一起去看電影，結束後一同開車回家，不過眼前景象卻讓兩個女孩子都傻眼。影片中，只見道路中積水嚴重，宛如在行船般，容祖兒則嚇得小心翼翼開車並問阿Sa：「我有沒有開錯路？好恐怖呀！」阿Sa則回說：「好恐怖、好恐怖。」幸好最後一行人安全到家。

容祖兒回想起開車時的恐怖景象，仍餘悸猶存，隨後便在Instagram發文寫道：「好怕我車子抛錨，到處都變成河流，路上有很多大型垃圾，剛剛還看到有個石油氣罐，完全看不清楚道路。」她也提醒民眾開車回家要多小心留意路況。

另據香港01報導，藝人何雁詩雖安坐家中，亦不能倖免被黑雨侵襲，雨水一直沿天台後樓梯直湧入家中造成淹水。她急忙清理之外，也在社交平台分享水浸影片情況，並發文問鄰居：「請疏通屋頂上的排水溝，愛你。」

鄭世豪算是比較幸運的一位，想盡辦法前往搭地鐵，最終能平安回家。他在Instagram上貼用膠袋包住雙腳的照片表示，「我的尾班巴士不見了，的士也沒有可能有，好在趕得切尾班地鐵，去到最近家的站，千辛萬苦終於回家！希望大家都沒事，平安如常啦！」

而吳日言寓所走廊半夜淹水，江若琳、蕭唯展更是有家歸不得。

香港暴雨，許多地區都傳出淹水，容祖兒驚曝災情。(取材自Instagram)
香港暴雨，許多地區都傳出淹水，容祖兒驚曝災情。(取材自Instagram)

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