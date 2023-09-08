梁朝偉拍韓女團MV提出3條件 被問「有沒有變粉絲」他搔頭妙答

梁朝偉日前驚喜客串韓國女團NewJeans的MV。(取材自YouTube)

梁朝偉 拿下第80屆威尼斯影展 終身成就獎，返回香港 接受採訪，他說接下來這幾天會與與家人慶祝，媽媽因為年紀大，這次沒有同行，還會與媽媽、朋友吃飯慶祝，被問到自己會不會加片酬，還是要問經紀人劉嘉玲？他表示還是得看喜不喜歡，「現階段覺得開心最重要，和一班人拍得開心，比給我好多錢更重要。」而太太常放手讓他做喜歡的事，他笑說：「是啊，因為到最後都要我決定，始終是我去拍，不是她去拍。」

他最近客串南韓女團NewJeans的MV「Cool With You」，在網路上引起話題，梁朝偉說是透過一位老朋友牽線，對方在1997年開始就擔任他的韓文翻譯，而NewJeans唱片公司老闆剛好也認識他，雙方因此就展開合作的契機。

雖然無酬演出，但他仍要求先拿故事大綱、歌曲給他過目，並說：「你只要滿足我3個條件就拍，一個是我在哪，你們就要去哪拍；二是我的造型你不可以管，我要自己去想，因為是我去創作這個角色，當然有我自己的想法；三是我只有2個鐘頭的時間。」