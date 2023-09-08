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楊紫瓊進軍體育政治圈 獲提名為「國際奧委會委員」

楊紫瓊進軍體育政治圈 獲提名為「國際奧委會委員」

記者胡玉立／即時報導
史上首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊8日和其他七位人士被提名為國際奧林匹克委員會委員；提名案可望於10月印度孟買的一項會議中獲准。(路透)
史上首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊8日和其他七位人士被提名為國際奧林匹克委員會委員；提名案可望於10月印度孟買的一項會議中獲准。(路透)

史上首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle Yeoh)可能要增加一個新頭銜了。8日她和其他七位人士被提名為國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)委員；提名案可望於10月印度孟買的一項會議中獲准。

現年61歲的楊紫瓊，今年憑藉她在電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)的精湛演技，獲得多項大獎，並贏得奧斯卡最佳女主角獎。她曾兩次代表祖國馬來西亞出席聯合國大會，擔任聯合國發展計畫親善大使。

幼年學習芭蕾舞，成年後以武打明星之姿走紅的楊紫瓊，體育運動最密切的淵源，其實是她丈夫尚陶德(Jean Todt)。77歲的尚陶德是一級方程式賽車(Formula One)法拉利車隊的前老闆，也是賽車運動管理機構「國際汽車聯合會」(FIA)前任主席。

國際奧委會目前有99名委員，其中包括皇室成員、體育官員、前運動員、政界和商業領袖。他們在奧委會的主要職責，是確認國際奧委會行政部門和執行委員會預先選定的夏季奧運會和冬季奧運會主辦權。

其他七位獲提名人士包括：前秘魯女排選手、奧運獎牌得主泰特(Cecilia Tait)；以色列首位奧運獎牌得主、以色列奧委會主席阿拉德(Yael Arad)；匈牙利體育官員福耶斯(Balázs Fürjes)；德國體育官員姆龍茨(Michael Mronz)；前瑞典桌球選手索林(Petra Sörling)；國際滑冰聯盟主席、前韓國滑冰選手金載烈(Kim Jae-youl)；以及突尼西亞奧委會主席布薩耶納 (Mehrez Boussayene)。

與此同時，現年67歲的奧林匹克執委會委員、阿根廷的沃特因(Gerardo Werthein)獲得豁免70歲屆齡限制；他將可保留國際奧委會成員身分到2029年年滿74歲為止。

奧運 楊紫瓊 陶德

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