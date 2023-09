楊紫瓊進軍體育政治圈 獲提名為「國際奧委會委員」

史上首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊8日和其他七位人士被提名為國際奧林匹克委員會委員;提名案可望於10月印度孟買的一項會議中獲准。(路透)

史上首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊 (Michelle Yeoh)可能要增加一個新頭銜了。8日她和其他七位人士被提名為國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)委員;提名案可望於10月印度孟買的一項會議中獲准。

現年61歲的楊紫瓊,今年憑藉她在電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)的精湛演技,獲得多項大獎,並贏得奧斯卡最佳女主角獎。她曾兩次代表祖國馬來西亞出席聯合國大會,擔任聯合國發展計畫親善大使。

幼年學習芭蕾舞,成年後以武打明星之姿走紅的楊紫瓊,體育運動最密切的淵源,其實是她丈夫尚陶德 (Jean Todt)。77歲的尚陶德是一級方程式賽車(Formula One)法拉利車隊的前老闆,也是賽車運動管理機構「國際汽車聯合會」(FIA)前任主席。

國際奧委會目前有99名委員,其中包括皇室成員、體育官員、前運動員、政界和商業領袖。他們在奧委會的主要職責,是確認國際奧委會行政部門和執行委員會預先選定的夏季奧運 會和冬季奧運會主辦權。

其他七位獲提名人士包括:前秘魯女排選手、奧運獎牌得主泰特(Cecilia Tait);以色列首位奧運獎牌得主、以色列奧委會主席阿拉德(Yael Arad);匈牙利體育官員福耶斯(Balázs Fürjes);德國體育官員姆龍茨(Michael Mronz);前瑞典桌球選手索林(Petra Sörling);國際滑冰聯盟主席、前韓國滑冰選手金載烈(Kim Jae-youl);以及突尼西亞奧委會主席布薩耶納 (Mehrez Boussayene)。

與此同時,現年67歲的奧林匹克執委會委員、阿根廷的沃特因(Gerardo Werthein)獲得豁免70歲屆齡限制;他將可保留國際奧委會成員身分到2029年年滿74歲為止。