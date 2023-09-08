袁冰妍被指變相報銷 央視點名逃稅 「這回要涼了？」

央視網揭明星4手法，還特別點名袁冰妍。（取材自微博）

繼新生代女星宋祖兒、蔣依依爆出逃漏稅後，明星的稅務問題再次引發熱議。「央視網」近日發文「明星偷逃稅的N種套路」，除揭露范冰冰、鄭爽 、鄧倫 等逃漏稅的各種手法外，更點名批評女星袁冰妍，消息曝光後引發網友熱議。

據央視報導，明星們逃漏稅的手法大致分為「陰陽合同」、「拆分合同」、「轉換收入性質」和「變相報銷」等4大類，並列舉鄭爽、鄧倫、薇婭 等人的運作模式。其中，范冰冰採用常見的「拆分合同」，在電影「大轟炸」劇組拍攝過程中實際取得片酬3000萬元人民幣（下同，約408.6萬美元），其中，1000萬元申報納稅，其餘2000萬元以拆分合同方式偷逃個人所得稅618萬元（約84.1萬美元），少繳營業稅及附加112萬元（約15.2萬美元），合計730萬元（約99.4萬美元）。

而上海市稅務局認定鄭爽利用「陰陽合同」，在「倩女幽魂」中實際取得的1.56億元（約2124.1萬美元）片酬，其中4800萬元（約653.5萬美元）為片酬收入，而另外1.08億元（約1470.5萬美元）則通過虛假合同，以「增資」的形式進入到鄭爽實際控制的公司，從而達到隱瞞收入進行虛假申報、偷逃稅款的目的。

鄧倫和薇婭則是利用「轉換收入性質」，通過虛構一些並不存在的業務，把個人勞務報酬轉換為個人獨資企業的經營所得，甚至成立多家公司把收入進行多次拆分，從而在虛假申報基礎上進一步獲取稅收減免優惠，這就構成了嚴重的偷漏稅行為。

文章最後提到，拍過「將夜」、「琉璃」等出色作品的袁冰妍，是在錢進入公司賬上之後，再由公司向股東本人支付與生產經營無關的消費性支出，以這種「變相報銷」的方式，把錢轉到自己的個人名下。袁冰妍自從爆出逃漏稅風波而「被消失」在娛樂圈後，屢傳作品過審而將上映的傳聞，這次遭央視網「點名」，引發網友揣測袁冰妍是否「真的要涼了」。