「好聲音」悄復播？節目表戳破謠言 黑料仍層出不窮

「中國好聲音」暫停播出，黑幕仍不斷爆出。（取材自微博）

陸綜「中國好聲音 」從李玟 生前錄音檔控訴遭霸凌，之後外界更盛傳節目是有黑箱作業，可以花錢買導師轉身，上個月25日宣布節目暫時停播，不過近日卻有網友發現本月3日已悄悄復播。

近日有網友爆料，在網路上看到浙江衛視的節目表，發現「中國好聲音2023」疑似已悄悄復播，引發外界譁然。不過，有網友在該時段觀看浙江衛視台時，卻發現節目撥放的並不是「好聲音」，而是美食節目「聽說很好吃3」，推測應該是節目表尚未更新。

此外，外傳8日浙江衛視台的播放節目中，將轉播「好聲音」，且一天播2次都在黃金時段。經過「噓！星聞」小編實際查詢浙江衛視台的節目表，發現8日的節目表中並無「好聲音」。

另據媒體報導，「好聲音」已遭暫停播出，但黑幕仍不斷爆出，不僅傳有參賽者被評審找去酒店「單獨輔導」才能晉級；曾擔任「好聲音」導師的齊秦被爆料轉椅價為1100萬人民幣（約150萬美元）。

一名「好聲音」選手父母透露，自己女兒曾參加「好聲音」海選，當進入十進五環節時，有評委發訊息給女兒，讓她晚上到酒店去接受「單獨輔導」，保證女兒可以進前五名，但女兒沒有答應，最終在江蘇賽區獲得第八名，由於不是前五名，無法到浙江衛視。他透露，女兒自此就放棄了音樂夢想，認為「現在這樣的環境，普通人想實現音樂夢想是不可能的」。

曾參加「好聲音」第三季的美國華裔 歌手秦宇子近日接受媒體訪問時表示，她2014年加入齊秦戰隊，最終獲得齊秦組冠軍全國4強。秦宇子提到，只知道齊秦商演的價碼，「這是不會變的」，但未透露實際數字。事實上，陸媒早在2014年就曾統計中國綜藝節目導師身價，其中就提到、齊秦1100萬、周華健1000萬。所以齊秦1100萬究竟是導師費還是轉椅費，仍不得而知。