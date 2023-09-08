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情變？金莎深夜傷感發文：不介入別人的因果

娛樂新聞組／即時報導
金莎。（取材自微博）
金莎。（取材自微博）

中國女歌手金莎8日凌晨忽然在微博小號中發文，「電話粥不用煲了，也不亂給意見介入別人的因果了」，字裡行間可以看出她的情緒低落，貌似是和感情有關。粉絲紛紛在評論區送上安慰：「愛自己是終極命題」、「記得愛自己哦」。

綜合媒體報導，金莎人美歌甜、性格爽朗，但多年來，感情卻始終沒有著落。她2020年和爸爸一起參加戀綜「女兒們的戀愛」，但沒能覓到如意郎君。去年8月底，金莎曬出和男友一起烹飪的美食照並配文「愛就是一起做好多的飯」，官宣戀情。據工作人員透露，金莎男友是一位素人，兩人公開戀情時已經交往了半年多，感情很穩定。

今年七夕情人節前夕，金莎還發文分享她和男友十指緊扣的照片，不料，才僅僅半個月的時間，兩人的感情疑似有極大變化。

金莎在微博小號中寫道：「也許時間是不存在的，所有滿足虛榮心的小玩意都會灰飛煙滅的。如今帶著這個皮囊，享受一幕一幕小純真，再笑談一些路過的壞蛋，電話粥不用煲了，也不亂給意見介入別人的因果了，點到為止，你自己做決定。朋友少了，真的很清靜，吃好，喝好，玩好，上班安好。記得最寶貝自己，不要過度依賴別人，淺淺就剛好。不期待就沒有傷亡，不要刺激出別人的黑暗面。早知人這麼複雜自私，腦海裡全是利益，我就不下凡了，下輩子我要去當小仙女了，地球byebye」，語氣頗有幾分傷感。

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