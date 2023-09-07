Angelababy送兒上學被拍洩長腿 疑家長群頭像曝光

Angelababy在戲劇、綜藝和時尚活動上都有亮眼表現。（取材自微博）

中國女星Angelababy （楊穎）去年和黃曉明 結束七年婚姻，兒子「小海綿」則由兩人共同撫養，近日開學日，Angelababy被捕獲帶小海綿現身學校，直送他到課室門口；Angelababy戴著帽子和口罩，短褲下的纖細長腿相當吸睛。

有網友拍下Baby送小海綿上學的過程，綜合媒體報導，Angelababy穿寬版外套搭配短褲，打扮相當低調，在沒有修圖鏡頭下，可見她一雙腿非常纖瘦，皮膚白皙，狀態不俗。但有媒體指出，雖然Angelababy這身打扮低調，但其實價格相當不菲，一身行頭接近8萬人民幣。

Angelababy送小海綿到教室門口。（取材自微博）

Baby把小海綿送到教室，還不放心，跟著一塊進了教室，小海綿也非常獨立，自己拖著行李箱沒有哭鬧。小海綿也被爆料讀上海中學國際部小學，一學期學費7萬人民幣，入學要求非常高，不是家長有「鈔能力」就可以，需要小朋友本身的實力。

此外，網友也有曝光疑是Angelababy與黃曉明在家長群的微信 頭像及名字，baby的暱稱是「max媽媽」，黃曉明則是「Max huang爸爸」；值得一提的是，baby的頭像是一個卡通形象，感覺非常有少女，而黃曉明的頭像則是一副風景畫，兩人頭像看來也被調侃有不小的年齡差。