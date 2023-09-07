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母親癌逝4年 胡歌：仍發微信給她分享心情

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌出席電影「不虛此行」映後見面會。（取材自微博）
胡歌出席電影「不虛此行」映後見面會。（取材自微博）

中國電影「不虛此行」超前點映，主演胡歌、吳磊、齊溪等主創出席映後見面會，和觀眾交流。胡歌談出演「不虛此行」的感受，表示這部戲給他很多溫暖，讓他面對母親離開的傷痛，他說自己至今還留著母親的微信，「遇到一些特別開心的時刻，我也會跟她分享」。

胡歌從大學開始拍片，賺的錢幾乎都用在罹患乳癌的母親身上；胡歌日前受訪時提起母親：「她非常不容易，和癌症抗爭整整29年。」

新浪報導指出，胡歌表示，母親在2019年過世，「在她生前，我覺得有留下很多遺憾，一直沒有機會去彌補。她的離開帶給我的內心傷痛，好像一直都找不到出口去化解，我也沒有真正去面對這件事情。」胡歌說：「我至今都留著我媽媽的微信，遇到一些特別開心的時刻，我也會跟她分享，我一直把她當做不曾離開。」

胡歌表示，看了「不虛此行」劇本，給他很多溫暖和治癒，因為他透過「聞善」這個角色，找到怎麼樣去和逝者產生連接和相處的方式，「也讓我可以正視死亡這件事兒」。

胡歌高中畢業以優異成績考上中央戲劇學院導演系，卻選擇就讀上海戲劇學院，就是為了方便照顧母親。他23歲時與劉亦菲合演「仙劍奇俠傳」暴紅，2006年的車禍讓他陷入谷底；母親對幾乎毀容的胡歌說：「以前觀眾在意你的外表，現在上天在你臉上開了一扇窗，是希望更多的人可以看到你的內心。」

胡歌果然重新振作，復出拍攝「射鵰英雄傳」、「仙劍奇俠傳三」、「神話」，尤其是2015年的「琅琊榜」堪稱登神之作。

胡歌 微信 癌症

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