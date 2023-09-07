我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

「把爸爸氣到住院」…演藝圈「不孝子女」那英又被點名

娛樂新聞組／綜合報導
那英近日負面消息纏身，又被爆料出道前把爸爸氣到住院。(取材自微博)
那英近日負面消息纏身，又被爆料出道前把爸爸氣到住院。(取材自微博)

昔日被稱為「影視大鱷」的廣東巨星影業公司董事長鄧建國，在自己執導的新片「爸爸，讓我再愛你一次」觀影會上，大爆娛樂圈不孝明星，還爆料那英出道前把爸爸氣到住院，但被點名者都暫未回應。

現年60歲的鄧建國有過多段緋聞，近日他出席自己執導的電影宣傳活動，由於新片與父愛有關，他話匣子全開，突然點名演藝圈中的「不孝子女」。

據「吃瓜敲猛的阿飛」微博報導，他爆料稱某知名大導演，父親去世，他卻不參加父親葬禮；最近很火的那英，出名前在哈爾濱夜店唱歌時，他父母並不同意，她把父親氣到生病。

鄧建國表示，其實為人子女只要驚動的父母都是不孝；他提到陳凱歌的兒子陳飛宇因為私生活醜聞，把陳凱歌陳紅氣得夠嗆；香港的譚詠麟自己娶了好幾個老婆，卻把父親送到養老院，張國立的兒子張默、成龍的兒子房祖名都是反覆犯錯違法，當屬娛樂圈不孝的典型。然而，鄧建國強調他只是聽說而已，並未提供更多的具體細節。

那英因為「中國好聲音」黑幕，跟姊姊那辛被網友砲轟是「最黑的兩姐妹」，日前以「健康因素」為由取消音樂節演出活動；而短短幾天時間，那英的新綜藝節目「樂隊的夏天第三季」已開始官宣，再掀網友負面批評。

養老院 中國好聲音 香港

上一則

「甄嬛」浣碧藍盈瑩曬照身材火辣 網：果郡王會後悔

下一則

母親癌逝4年 胡歌：仍發微信給她分享心情

延伸閱讀

「中國好聲音」風波未息 那英新綜藝近日將播出 網：她沒事了？

「中國好聲音」風波未息 那英新綜藝近日將播出 網：她沒事了？
才缺席音樂節 那英澳門演唱會又延

才缺席音樂節 那英澳門演唱會又延
才缺席9月音樂節 那英又宣布10月澳門演唱會「延期」

才缺席9月音樂節 那英又宣布10月澳門演唱會「延期」
好聲音風波／那英被挖機場踹人黑料 又爆拋售北京豪宅

好聲音風波／那英被挖機場踹人黑料 又爆拋售北京豪宅

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01

超人氣

更多 >