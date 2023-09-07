「把爸爸氣到住院」…演藝圈「不孝子女」那英又被點名

那英近日負面消息纏身，又被爆料出道前把爸爸氣到住院。(取材自微博)

昔日被稱為「影視大鱷」的廣東巨星影業公司董事長鄧建國，在自己執導的新片「爸爸，讓我再愛你一次」觀影會上，大爆娛樂圈不孝明星，還爆料那英出道前把爸爸氣到住院，但被點名者都暫未回應。

現年60歲的鄧建國有過多段緋聞，近日他出席自己執導的電影宣傳活動，由於新片與父愛有關，他話匣子全開，突然點名演藝圈中的「不孝子女」。

據「吃瓜敲猛的阿飛」微博報導，他爆料稱某知名大導演，父親去世，他卻不參加父親葬禮；最近很火的那英，出名前在哈爾濱夜店唱歌時，他父母並不同意，她把父親氣到生病。

鄧建國表示，其實為人子女只要驚動的父母都是不孝；他提到陳凱歌的兒子陳飛宇因為私生活醜聞，把陳凱歌陳紅氣得夠嗆；香港 的譚詠麟自己娶了好幾個老婆，卻把父親送到養老院 ，張國立的兒子張默、成龍的兒子房祖名都是反覆犯錯違法，當屬娛樂圈不孝的典型。然而，鄧建國強調他只是聽說而已，並未提供更多的具體細節。

那英因為「中國好聲音 」黑幕，跟姊姊那辛被網友砲轟是「最黑的兩姐妹」，日前以「健康因素」為由取消音樂節演出活動；而短短幾天時間，那英的新綜藝節目「樂隊的夏天第三季」已開始官宣，再掀網友負面批評。