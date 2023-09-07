容祖兒重病中斷演出 害怕沮喪想家了

為了在演出時呈現最好的狀態，容祖兒每天回家都會好好地照顧身體與心理。(圖：英皇娛樂提供)

香港 天后容祖兒7月起在香港演藝學院舉辦「ANOTHER SIDE…JOEY• MY SECRET LIVE」演唱會，一唱就是34場，近期完美落幕。不過演唱會期間，她因重感冒三度延期，當時她聲帶尚未復原，為了給歌迷最完美的表演，不得不忍痛取消，她坦言生病時感到害怕及沮喪，幸好演唱會導演彭秀慧的鼓勵，讓她有力量繼續往下走。

演出延遲了一周重啟，容祖兒說回歸舞台時，第一周還有些病懨懨的，「但觀眾很疼我也包容我，帶給我很多力量，慢慢也就越來越好了。」她也笑說舉辦34場演唱會，真的有點疲累，因此顧好心理情緒及身體狀態很重要，「每晚回家會先吃一點東西，然後泡腳、鬆弛一下雙腳，然後洗澡、吹頭髮，睡覺時會進行meditation（冥想），顧好心靈，隔天起來，還沒刷牙就先泡澡，好讓身體有放鬆的感覺。」