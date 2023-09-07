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吳磊公主抱胡歌…下次合作演「愛人」

娛樂新聞組／即時報導
吳磊（右）在「不虛此行」首映禮上公主抱胡歌（左）。（取材自微博）
吳磊（右）在「不虛此行」首映禮上公主抱胡歌（左）。（取材自微博）

繼「少年楊家將」、「琅琊榜」之後，中國藝人胡歌和吳磊相隔七年第三度合作電影「不虛此行」；6日北京首映會，兩人被問到如果第四度搭檔想演什麼樣的關係，台下觀眾拋出「愛人」，兩人大笑，胡歌撂話「他可以我就可以」。

「不虛此行」劇情描述過氣的編劇聞善（胡歌飾）以撰寫悼詞為生，吳磊飾演聞善筆下的角色小尹，見證與陪伴聞善的內耗，同時也是聞善的內心投射。

綜合媒體報導，吳磊在新片「不虛此行」的首映禮上，也展現超高的情商及說話技巧；有觀眾問吳磊「騎有此理」的騎行vlog，感覺和胡歌也愈來愈像了吳磊回答：「無論是騎行還是愈來愈像了，都是因為一直在路上！」既回應自己的騎行，也表明和胡歌一直在愈來愈好的路上前行，是對胡歌的尊重，也是對自己將來的希望，在場粉絲一片掌聲。

有媒體問了個問題有點「坑」：「你覺得胡歌最幼稚的地方是什麼？」吳磊的回答再次讓人驚艷：「我覺得他最大的幼稚，可能就是願意跟我玩在一塊吧！」用看似貶低自己的方法展示兩人的好關係，再次贏得掌聲。難怪有網友評論：「吳磊，開個班教教我怎麼說話吧，我跪著聽！」

日前胡歌和吳磊6月出席上海電影節時，胡歌抱起吳磊，復刻「琅琊榜」梅長蘇與小飛流的溫馨場面，6日換吳磊公主抱胡歌，胡歌在眾人尖叫聲中佩服比讚。

被問下次合作想演什麼關係，兩人陷入沉默，觀眾席丟出一句「愛人」，胡歌「蛤」了一聲，吳磊邊笑邊思考後說：「我覺得都可以吧，我不知道我能不能行，我覺得老胡應該都能行。」把球丟給大哥，胡歌爽快回答：「他可以我就可以。」現場一陣鼓譟，女主持人笑說「我們會期待」。

吳磊在「不虛此行」首映禮上，展現超高情商。（取材自微博）
吳磊在「不虛此行」首映禮上，展現超高情商。（取材自微博）

胡歌 北京

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