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李亞鵬罕見分享李嫣唇顎裂治癒前畫面

娛樂新聞組／即時報導
李嫣小時候參加嫣然天使基金活動的畫面。（取材自微博）
李嫣小時候參加嫣然天使基金活動的畫面。（取材自微博）

中國藝人李亞鵬5日在社交帳號中分享兩段嫣然天使基金的宣傳短片，配文：「讓我們一起把愛傳出去，Let's love」，畫面中，童年唇顎裂還沒有完全治癒的李嫣罕見出鏡，當時她一直被保護的很好。

那時候的李嫣大概只有6、7歲，唇顎裂還非常明顯。李亞鵬能放出這樣的畫面，肯定是得到女兒和前妻王菲的同意，另一方面也說明現在的李嫣心理素質十分強大。

李嫣出生於2006年5月27日，媽媽是天后王菲，爸爸李亞鵬當時人氣極高，李嫣遺憾是先天唇顎裂，出生不久就到美國接受兩次矯正手術。李亞鵬和前妻王菲於是在2006年11月21日創辦救助唇顎裂兒童的「嫣然天使基金」。

李亞鵬受訪時曾透露，李嫣第一次手術時是剛出生三個月，做了五個小時，幾個月後，李嫣又經歷第二次手術。2018年，年僅12歲的李嫣接受需全身麻醉的第三次手術，她反而安慰起緊張不安的爸爸，又是扮鬼臉，又是拍照片。

李亞鵬透露，嫣然天使基金救助的第一個孩子橋峰來自於北京兒童福利院，手術成功之後，橋峰被一對義大利夫婦領養。

李亞鵬也曾表示，李嫣從小到大都沒有自卑過，她對待一切事情都很淡定，從來沒有問過爸爸「我的嘴唇怎麼跟別人不一樣」，僅僅問過奶奶一次，而奶奶則是機智又巧妙地回答：「這個世界上每個人都是不一樣的」。

亞鵬和王菲一直盡量避免女兒曝光，沒想到李嫣9歲時偷偷創建自己的短視頻帳號，以美妝博主的身分「出道」。

李嫣 王菲 天使

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